„Zatím nebudu nic prozrazovat. Zhruba za dvě hodiny má pan starosta Kolína Michael Kašpar tiskovou konferenci, na které zazní finální verdikt,“ řekl Deníku prezident SC Kolín Luboš From.

Namlsaní fanoušci očekávají jediné - stvrzení vysněného postupu do Chance ligy, tedy do kvalitativně druhé nejelitnější soutěže v Česku. Tu hrají třeba dvanáctinásobný mistr České republiky Dukla Jihlava, Jágrovo Kladno či Slavia Praha. Všichni tito soupeři - a mnozí jiní - by se už brzy mohli objevit na kolínském zimním stadionu.

Kolínu pomohla k nabídce postupu skvělá sezona ve 2. lize. A také koronavirová epidemie. Středočeši ovládli svoji skupinu s náskokem osmi bodů před druhým Táborem. Právo účasti v Chance lize dostalo trio Kolín, Šumperk a Vrchlabí. Tedy všechny tři týmy, které se měly zúčastnit bojů o postup. Ty však byly vinou koronaviru odpískány.