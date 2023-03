Fotbalové hvězdy ozářily kolínský led. Do bruslí šli i Dočkal s Kollerem

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Kolínský zimní stadion rozzářily v sobotu večer hvězdy sportovního nebe. Dočkal, Šmicer, Koller, Poborský, Tlustý, Tatíček, Nezmar, Berger, Hašek, Novotný, Latka a další - co jméno, to pojem. V dresu týmu Real Top Praha ukázali své umění na ledě s hokejkou a pukem v exhibičním utkání. Domácí tým COOL IN nakonec prohrál 11:13, ale výsledek nikdo neřešil. Zápas se hrál pro dobrou věc. A pro čtyřletého Davídka Padalku z Kolína se vybrala částka převyšující sto tisíc korun. A o to hlavně šlo…

Z hokejového exhibičního utkání Real Top Praha - COOL IN (13:11) | Video: Deník/Vladimír Malinovský