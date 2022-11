Po čtyřech ročnících v Česku se nicméně rozhodl pro přesun do polského Jastrzębie. V jižním Polsku se ale třicetiletý Fin dlouho neohřál, po deseti zápasech v týmu předčasně skončil. Nyní se vrací zpět do oblíbené České republiky, kde se upsal Kolínu. S týmem už Markus Korkiakoski absolvoval dva tréninky, trenérům by měl být k dispozici i pro středeční domácí zápas proti Přerovu.

Foto, okres: Čest domácích celků zachraňovaly Červené Pečky a Velký Osek

„Neustále se snažíme zkvalitňovat náš tým, takže když se nám naskytla možnost získat Markuse, tak jsme neváhali. Pro realizaci tohoto transferu jsme ale museli podniknout určité kroky. Věříme, že nám Markus pomůže s produktivitou a hlavně v přesilových hrách,“ okomentoval transfer manažer kolínského A týmu Lukáš Krejčík. „Nyní dostane nějaký čas na aklimatizaci a nabrání fyzické kondice tak, aby se dostal do formy, ve které se prezentoval v posledních čtyřech letech během působení v Chance lize,“ říká klubový funkcionář Lukáš Krejčík o příchodu produktivního Fina ke Kozlům.

Daniel Krátký