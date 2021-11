Sokolov – Kolín 5:1

Kolínským úvodní třetina herně úplně nevyšla. Domácí byli aktivnější a také nebezpečnější. Přesto byl stav po první periodě nerozhodný. Kozlové prohrávali hodně rychle. Sokolovský Strejček se ujal puku se vší parádou. Naznačil střelu, neunáhlil se, puk si potáhl a pak přesně zacílil. Vyrovnání? Domácí bek hrubě zaváhal, Veselý si najel před branku a také on si poradil více než dobře.

Ve druhé třetině to byl fičák. Začátek vyšel o mnoho lépe domácím a zase to byli oni, kdo dal gól. Na správné místo si nabruslil Jiskra a jeho pokus z bezprostřední blízkosti zastavila až síť za Tichého zády. Jestli to bylo pro hosty varování, tak jej nebrali příliš vážně. V polovině utkání totiž dostali třetí gól a po více než minutě čtvrtý. To už bylo jasné, že kozlové asi neuspějí. Kolín byl v obrovských problémech a Sokolov toho znovu využil. Dal pátý gól a hosty poslal definitivně do kolen.

Na zvrat hosté neměli nejmenší nárok. Byli zdecimovaní a nedařilo se jim ani v přesilových hrách. Domácí nenechali gólmana Tichého vydechnout, ten byl téměř v neustálé permanenci. Baník měl utkání ve své moci, byl lepší po celý zápas. Branka už v poslední části nepadla.

„Vezeme si domů porážku pět jedna a to mluví za vše,“ utrousil po zápase zklamaným hlasem jeden z kolínských trenérů Petr Martínek. „Odehráli jsme velice slušně první třetinu, plnili jsme taktické pokyny, nechybělo nám nasazení a měli jsme i nějaké šance. Od druhé části jsme ale polevili, asi měli hráči v hlavách, že to půjde samo. Dělali jsme zbytečné fauly, domácí si vytvořili výrazný tlak a dali čtyři branky. Tím byl zápas rozhodnutý,“ vyprávěl trenér kozlů. „V poslední třetině jsme chtěli neinkasovat a utkání nějakým gólem zkorigovat, ale gól už nepadl. Jsme zklamaní, čekali jsme lepší výkon, ale stalo se a tak to prostě je,“ nebylo do řeči Petru Martínkovi.

Branky a nahrávky: 3. Strejček (Hašek), 24. Jiskra (Jurčík, Tomi), 30. Kružík (Kverka), 32. T. Rohan (Šmerha), 35. D. Přibyl (Kverka, Kružík) – 14. Veselý (J. Sklenář). Třetiny: 1:1, 4:0, 0:0.

HC Baník Sokolov: Cichoň – Klejna, Novák, Pohl, Strejček, Rulík, Weinhold, Mrowiec – Jurčík, Jiskra, Tomi – Přibyl, Kverka, Kružík – Šik, Rohan, Šmerha – Kuťák, Hašek, Pořízek.

SC Kolín: Tichý – Piegl, Čáp, Kachyňa, Čížek, Zorko, Váchal, Klodner – Krejčík, Šafránek, Poppel – Síla, Sklenář, Veselý – Jankovský, Matějček, Svoboda – Dvořák, Zumr, Petržilka.