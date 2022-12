Domácí v zápase dominovali od prvních vteřin. Hosté měli co dělat, aby drželi čistý štít. To se jim dařilo jen do sedmé minuty, kdy domácí využili první přesilovou hru. Pak uspěl tváří v tvář proti Soukupovi Kružík a aby toho nebylo málo, dostali Kozlové třetí gól za dalších čtyřicet vteřin. A bylo jasné, že je po zápase. Domácí byli na koni, Kolín na ručník. Obzvláště poté, co dostal čtvrtý gól v 16. minutě. To byla konečná pro kolínskou jedničku Soukupa, kterého v bráně nahradil Sajdl. A do konce třetiny už neinkasoval.

S Kolínem to ale nevypadalo růžově. V prostřední třetině sice svůj herní projev zlepšil, ale nebylo mu to nic platné. V největší šanci Kozlů trefil Polák jen tyč domácí brány. Domácí navíc navýšili svůj náskok na pět branek, po parádním blafáku zkompletoval svůj hattrick sokolovský Švec.

Po dvou třetinách bylo jasné, že Kolín odjede z prázdnou. A nakonec také bez vstřeleného gólu. Poslední slovo měli opět domácí. Sajdl nejprve jednu střelu vyrazil, ale na Zemana už zívala jen prázdná brána. I do konce zápasu měl o mnoho více právě hostující gólman, další puk už za svá záda nepustil. I tak ale odjel Kolín ze Sokolova s výpraskem.

Další utkání hrají Kozlové v pondělí 19. prosince, na svém ledě hostí Třebíč. Utkání začne v 18 hodin.

Branky a nahrávky: 7. Kofroň (Kverka, Pohl), 13. Kružík (Kverka, Kofroň), 13. Švec (Berka, Jurčík), 16. Švec (Kverka, Jurčík), 34. Švec (Rohan), 43. Zeman (Jurčík, Pohl). Třetiny: 4:0, 1:0, 1:0.

HC Baník Sokolov: Michajlov – Tomek, Novák, Pohl, Rulík, Weinhold, Klejna, Zeman – Kružík, Kverka, Kofroň – Hrabík, Zadražil, Osmík – Berka, Jurčík, Švec – Hajný, Rohan, Kysela.

SC Marimex Kolín: Soukup (16. Sajdl) – Niko, Aubrecht, Jelínek, Zajíc, Křepelka, Cibák, Naar – Král, Morong, Veselý – Polák, Sklenář, Dlouhý – Jenčovský, Matějček, Síla – Lang, Šedivý.