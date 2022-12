Hosté sehráli slibně první třetinu. Ačkoli byli domácí lepší a o mnoho častěji stříleli, do dvoubrankového vedení se dostali Kozlové. Morong skóroval už ve čtvrté minutě, v šestnácté pak přidal druhá zásah Ouřada. Přesně v polovině zápasu domácí snížili, ale díky gólu Matějčka si vzal Kolín dvoubrankový náskok zpět. Možná zlomový okamžik nastal sedm vteřin před koncem druhé třetiny, kdy Vsetín podruhé skóroval.

Valaši byli hodně aktivní, ale dobrá obrana Kolína a pozorný gólman Soukup byli proti obratu. Ten ale přece jen přišel. V posledních šesti minutách se domácí mohli třikrát radovat z gólu a hosté vyšli naprázdno.

„Bušili jsme do zavřených vrat, soupeř byl v obraně dobře organizovaný. Odjížděl nám do brejků. Střelecké pozice jsme zbytečně přehrávali, bylo to komplikované. Hráče jsme nabádali, abychom zjednodušili koncovku a pomohli si v přesilovce. Tým si zaslouží pochvalu za druhý otočený zápas v řadě,“ těšilo hlavního kouče Vsetína Jiřího Weintritta na pozápasové tiskové konferenci.

„Pochopitelně jsme hrozně zklamaní, protože jsme se tady pětapadesát minut tahali o nějaký ten bodíček. Bohužel ho nemáme. Frustrace je velká. Nedá se ale bohužel nic dělat, takový je hokej,“ soukal ze sebe na pozápasové tiskovce Petr Martínek, jeden z kolínských trenérů. „Domácí nás celý zápas tlačili, ale my byli výborně organizovaní. A to i v sestavě, ve které jsme tady byli. V den zápasu jsme se navíc poznali s dvěma juniory z Mladé Boleslavi, kteří nám přijeli pomoct, abychom vůbec postavili tři pětky. Což je velice smutné,“ popisoval trable Martínek. „Favorita jsme výrazně potrápili. Domácí sice byli více na kotouči, byli aktivnější, ale my věděli, na co máme a dvě třetiny to plnili. Myslím si, že o zápasu rozhodl vstřelený gól domácích sedm sekund před koncem druhé třetiny. Kdyby nepadl, měli by domácí dva góly ztrátu a my sahali po bodech. Závěr bohužel dopadl, jak dopadl. Teď jsme hrozně zklamaní, slušně řečeno. Musíme zvednout hlavy, zítra nás čeká zápas ve Zlíně, kde se pokusíme urvat nějaký bod. Jsme na spodku tabulky, musíme se každý zápas rvát – každý zápas je pro nás sedmý zápas play off. Musíme se v každém zápase pokusit bodovat. Domácím k vítězství gratulujeme,“ řekl kouč kolínských Kozlů.

Ti hrají další utkání v neděli, od 15.30 hodin se představí na ledě Zlína.

Branky a nahrávky: 30. Berger (Přikryl, Sihvonen), 40. Smetana (Hořanský), 54. Klhůfek (Přikryl, O. Němec), 59. Smetana (Říha, Š. Bláha), 60. Rob (Lichanec) – 4. Morong (Piegl, Král), 16. Ouřada (Korkiakoski, Piegl), 37. Matějček (Síla, Čáp). Třetiny: 0:2, 2:1, 3:0.

Střely na branku: 45:19. Vyloučení: 4:3. Využití: 1:1. Rozhodčí: Ondráček, Šudoma – Bezděk, Veselý. Diváci: 1911.

Vsetín: Sachr – Voženílek, Ondračka, Němec, Jenáček, Smetana, Říha – Jonák, Berzinš, Rob – Sihvonen, Přikryl, Berger – Lichanec, Klhůfek, Jenyš – Hořanský, Štefka, Bláha.

SC Marimex Kolín: Soukup – Piegl, Křepelka, Čáp, Niko, Cibák, Jelínek, Naar – Sklenář, Korkiakoski, Ouřada – Půček, Morong, Král – Síla, Matějček, Lang – Polák.