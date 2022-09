Na samém začátku se hrálo podle domácích not a papírových předpokladů. Hosté přestáli úvodní tlak a také tři obrovské příležitosti domácích. Jednou je dokonce zachránila tyč. O osudu první dvacetiminutovky rozhodla jemná teč, kterou měl na svědomí kolínský Lang. Šikovně nastavil hokejku a puk se třepetal v síti. Kozlové se totiž začali ke konci první třetiny stále více osmělovat a ztráceli stud před slovutným protivníkem.

Berani byli zaskočeni ještě mnohem více zkraje druhé periody. Koukal nahodil puk před bránu, kde si jej nešťastně srazil do vlastní brány obránce Suhrada. Smolný okamžik pro domácí hokejisty přišel v první minutě. Kolín byl pořádně namlsaný a udeřil potřetí. Zlín pokazil útočnou akci, hostí ujeli ve čtyřech proti jednomu. Veselého střelu ještě zkrotil gólman Kašík, ale jen částečně. Puk mu zůstal mezi betonama a Pajer jej dotlačil do sítě. Pak se dočkali i domácí, když přesilovou hru využil Honejsek, který si neohroženě najel mezi kruhy a propálil Soukupa. Kolín ale odpověděl stejnou mincí, rovněž využil přesilovou hru. Zlín se nadechoval k náporu, ale hosté ho zase zchladili. Veselého trefa znamenala znovu třígólové vedení pro hostující družinu.

A to už hostům vydrželo, neboť poslední třetina branku nenabídla. Kolínští borci pečlivě bránili a nikam se nehnali. Domácí jakoby brzy zjistili, že nemají šanci a jejich tlak nenarůstal. Naději měl na hokejce opět Honejsek, ale ve vyložené šanci selhal a pak už Kozlové kontrolovali poslední minuty. A dá se říci, že bez větších potíží. Silný pískot domácích příznivců se nesl stadionem, hosté si ale mohli užívat slastné chvíle výhry nad silným protivníkem.

„Jsme samozřejmě šťastni, že se nám první zápas povedl. A to po všech stránkách. Od gólmana počínaje po posledního hráče,“ radoval se jeden z kolínských trenérů Petr Martínek. „Všichni hráči se obětovali pro tým. Soupeř má velké jméno, věhlasné hráče, ale my jsme dali do hry srdíčko a to domácím chybělo. Spoléhali jen na kvalitu a na to dojeli,“ přemýšlel nahlas kouč Kozlů. „Podržel nás gólman, především v úvodu utkání, přečkali jsme tlak soupeře a pak přišly naše góly. Domácí jsme pak drželi na uzdě a více jsme mu nedovolili,“ byl spokojený Martínek.

Hokejisté Kolína hostí ve druhém kole na svém zimním stadionu Prostějov. Utkání je na programu v sobotu od 17 hodin.

Branky a nahrávky: 35. Honejsek (Kubiš, Gazda) – 18. Lang (Rymsha, Morong), 21. Koukal (Čáp), 30. Pajer (Niko, Dlouhý), 37. Veselý (Čáp, Z. Král). Třetiny: 0:1, 1:3, 0:0.

PSG Berani Zlín: Kašík (41. Huf) – Suhrada, Gazda, Zbořil, Bukač, Bartko, M. Novotný, Husa – Pospíšil, Kindl, Köhler – Illéš, Claireaux, Ondráček – Mrázek, Honejsek, Kubiš – Gago, Hejcman, P. Sedláček.

SC Marimex Kolín: Soukup – Gaspar, Čáp, Niko, Naar, Kukla, Piegl, Rymsha – Veselý, Koukal, Z. Král – Dlouhý, Nedvídek, Pajer – Síla, Moravec, Ouřada – Šedivý, Morong, Lang.