Parádní obrat, zasloužený aplaus na otevřené scéně a navrch vítězná „cukrářka“. Kolínští hokejisté ukázali, že dva góly v tomto sportu nic neznamenají. Domácí se po první třetině oklepali a zápas dovedli ke třem velice důležitým bodům.

Domácí nezačali vůbec dobře. Alespoň co se týče skóre. Sice byli o něco aktivnější, ale střelecky se nedokázali prosadit. Po první třetině prohrávali o dva góly. Ukazatelem na tabuli poprvé pohnul hostující Kverka už v polovině šesté minuty, kdy měl odkrytou téměř celou bránu. Sokolov dostal před bránou příliš volného prostoru. Kolín pak promarnil obrovskou příležitost na vyrovnání a za pár vteřin inkasoval podruhé, když Jurčík nasměroval puk mezi tři tyče, Kuzněcov měl zakrytý výhled a puk hledal mezi hráči marně. Kozlům se v tu dobu nedýchalo dobře.

Co se nevedlo v úvodní části, podařilo se v prostřední periodě. Kolín zase zabral a vrátil se do zápasu. Fanoušci na stadionu byl v euforii. Obránce Niko napřáhl a projektil vypuštěný z jeho hole zasáhl cíl. Tentokrát toho moc neviděl gólman Beran. Od 32. minuty se hrálo od nuly. Od mantinelu nahodil puk na bránu Pinkas a sokolovský gólman zaváhal. Bylo srovnáno, bylo o co hrát. Napětí by se dalo na zimáku krájet. Diváci vytvořili opravdu báječnou atmosféru a hnali borce v modrobílém na zteč.

Černý chytá i v 57 letech. Dokonce vstřelil rozhodující gól

Čekalo se, co nabídne poslední třetina, zda se rozhodne, kdo bude slavit. A bylo to něco. Kolín dokonal parádní obrat. Veselý se ještě neprosadil, ovšem smutnit nemusel. Na správném místě byl Šafránek a kozlové šli poprvé do vedení. Jednobrankový náskok drželi domácí něco přes minutu, kdy využil Pohl volného prostoru a nekompromisně trestal. Znovu bylo vyrovnáno. Kozlové do toho ale znovu šlápli a za minutu si vzali vedení zpět. Čáp od modré propálil vše, co mu stálo v cestě. Sedm minut před třetí sirénou to vypadalo, že kolínský zimák spadne. Krejčík nabral rychlost, projel do útočného pásma a tam si poradil i brankářem Beranem. A pozor: to hrál Kolín v oslabení! Náskok dvou gólů už byl dostatečný a především vydržel.

Kolín doma vyhrál po třech nezdarech. „To je určitě super,“ radoval se trenér kolínských hokejistů Petr Martínek.

Diváci hnali modrobílé za vítězstvím ze všech sil. „Byli úžasní. A chtěl bych je požádat, aby přišli i v sobotu na Jihlavu a dohnali nás k vítězství,“ vyhlížel další utkání kouč Kolína.

Jeho tým prohrával o dva góly, nakonec ale sebral všechny body. „Jsme šťastní. Vítězství bylo klíčem k tomu, abychom sde naše šance na záchranu zvětšovala. Jinak by zase byla menší,“ vyprávěl po utkání Martínek. „Ukázala se síla týmu. Po první třetině jsme věděli, že všichni musí předvést extrémní výkon a ten výkon byl u všech fantastický. Byla tam i spousta chyb, ale hlavně tam byla spousta skvělých věcí. Vítězství je odměnou za tu práci,“ dodal Petr Martínek.

Branky a nahrávky: 27. Niko (Štohanzl), 32. Pinkas (Jankovský, Miškář), 47. Šafránek (Veselý, Král), 49. Čáp (Král, Veselý), 54. Krejčík – 6. Kverka (Pohl), 14. Jurčík (Kverka), 48. Pohl (Kverka, Jurčík). Třetiny: 0:2, 2:0, 3:1.

SC Marimex Kolín: Kuzněcov – Kukla, Piegl, Niko, Pinkas, Čížek, Čáp, Zorko – Král, Šafránek, Jankovský – Veselý, Miškář, Sklenář – Ouřada, Štohanzl, Krejčík – Pajer, Morong, Síla.

HC Baník Sokolov: Beran – Rulík, Pohl, Kadeřávek, Novák, Klejna, Vodička, Seemann – Přibyl, Kverka, Jurčík – Tomi, Hašek, Vracovský – Sloboda, Vrhel, Jandus – Prošek, Rohan, Bílek.