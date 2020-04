A co na skutečnost, že by Kolín mohl hrát druhou nejvyšší soutěž, říkají někteří fanoušci?

Jan Hovorka (Kolín): Skvělá zpráva. Myslím si, že to bude pro mladé hráče velká výzva a zároveň šance ukázat, co v nich je. A pro ty starší zase odměna za léta dřiny. Kolín si už delší dobu drží kvalitní výkonnost, pohybuje se na špici druhé ligy, takže za mě ano. Pokud by Jarda ještě pokračoval a dorazil, věřím, že by bylo v Kolíně vyprodáno. Každopádně se těším a přeji Kozlům hodně štěstí a úspěchů.

Jan Brož (Kolín): Co vím z vyprávění, tak Kolínu jednou v minulosti vzali možnost hrát první ligu na úkor Litvínova, tímto způsobem by jim to svaz vrátil. Já osobně bych to uvítal, člověk by zase viděl jiné týmy, hráče, kteří něco v kariéře dokázali. Třeba Vampola a další. Já jsem pro, aby Kolín druhou nejvyšší soutěž hrál. Otázka je, jestli na to vedení sežene finance a hráče. Určitě by ale nebylo špatné, kdyby do Kolína přijelo Kladno nebo Slavia Praha.

David Sobolík (Kolín): Na hokej do Kolína normálně nechodím, ale když by se hrála první liga, občas bych se zašel podívat. Hlavně na Jágra. Takovou legendu musí člověk na vlastní oči vidět alespoň jednou v životě.

Michal Král (Červené Pečky, bývalý hráč Kozlů): Kladů a záporů je hodně. Ale věřím, že kompetentní lidé udělají nejlepší rozhodnutí. Pokud by se kádr vhodně doplnil, tak by si to hráči, kteří se o postup zasloužili, měli zkusit. Aspoň poznají kvalitu vyšší soutěže. Když by mi to čas dovolil, na zápasy bych určitě chodil. Zajímala by mě úroveň první ligy a hráči v ní. A když by přijelo Kladno s Jágrem, byl by to svátek. Věřím, že by bylo vyprodáno. S dětmi bych na zápasy chodil. Někdy by možná šla i manželka. Na Jágra asi určitě (smích).

Petr Procházka (Hluboký Důl): Možnost postupu do první ligy je jedinečnou šancí, která už se také nemusí nikdy opakovat. Stoprocentně bych postup akceptoval, i s tím vědomím, že už se přední místní politici na sociálních sítích vyjádřili s příslibem podpory. Jasně, je tu basketbalová liga, ale Kolín je hokejové město, takže první hokejovou ligu považují za maximum, co tu může pro fanoušky z města i okolí být. Sportovní úrovně bych se nebál, je rozdíl, jestli je Chance liga soutěží se čtrnácti týmy, nebo s devatenácti, jak se rýsuje nyní. Tam ta kvalita už taková nebude a bude se jednat o poloprofesionální soutěž, která se klidně může hrát formou dvou skupin, což je formát, který svaz zvažuje. Z toho by plynula i menší náročnost na cestování a čas. Kladno, Slavia, Benátky, Vrchlabí, Litoměřice… To jsou dojezdy snad i příznivější než ve druhé lize. Letos za Kolín nastupovali i odchovanci, kteří sbírali zkušenosti v lepších klubech, viz Samuel Dotter (Mladá Boleslav) či Matěj Hasil (Slavia). Po postupu by klidně mohli následovat i další, Kolín jich vychoval spoustu. Nabízela by se i spolupráce s extraligovými kluby, Kolín má z tohoto pohledu ideální polohu. Ovšem neodepisoval bych ani stávající kádr, minimálně polovina hráčů z něj by jistě mohla do vyšší soutěže zasáhnout. Pro ostatní by pak byl výrazný prostor v béčku, které by se zvedlo v krajském přeboru. A jako absolutní třešnička je tu faktor Jaromír Jágr. Pokud bude v kladenském dresu pokračovat, přijel by dvakrát hrát i do Kolína a to by byla pro zdejší fanoušky událost století. Troufnu si vsadit, že by bylo dvakrát vyprodáno. Klube, hokejisté, pane starosto, radní, vážené zdejší firmy, fanoušci. Pojďme společně do toho!