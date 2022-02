Dvě kola na záchranu. Hokejisté Kolína mají všechno ve svých rukách

Už jen poslední dvě kola zbývají odehrát do konce základní části Chance ligy. Kolín jistotu setrvání v soutěži pro příští ročník ještě nemá, má ale všechno ve svých rukách. Nemusí to být ale snadné, v pondělí jede do Vsetína a doma hostí ve středu Porubu.

Z hokejového utkání Chance ligy Kolín - Jihlava (2:5) | Foto: Foto: Michal Malinovský

Kozlové výsledkově poslední zápas nezvládli, v sobotu padli doma se silnou Jihlavou 2:5. Především proto, že zaspali první třetinu, ve které dostali tři góly za jedenáct minut. Manko stahovali až za téměř rozhodnutého stavu nula čtyři. Tým ale bojoval až do konce. Kouč Martínek chválil mužstvo za to, jak se zvedlo a rvalo se o výsledek. Petr Pavlík: První poločas byl z naší strany nejlepší v přípravě Kolínu pomohli v posledním odehraném kole i soupeři bojující o záchranu. Těm se také výsledkově nedařilo, proto mají kozlové nyní všechno ve svých rukách. Jedou ale do Vsetína, který je na konci základní části rozjetý a před play off chytil výbornou formu. Vyhrál posledních šest zápasů, pět z toho za tři body. Zato Kolín střídá výhry s porážkami. „Máme před sebou poslední dva zápasy, musíme se rvát. A když se budeme rvát, mohou nám pomoci i soupeři,“ věří Petr Martínek, jeden z kolínských trenérů. „Vsetín je obrovský favorit, pro mě je možná hlavním aspirantem na postup. Musíme se mu dostat pod kůži, je to v našich silách. Budeme se rvát o výsledek, šance je vždycky,“ má jasno kolínský kouč. Jeho tým je s dvaasedmdesáti body jedenáctý. Vsetín má o dvaadvacet bodů více a vyšvihl se na druhý flek. Pondělní zápas se hraje na vsetínském ledě od 17.30 hodin. Ve středu pak kozlové hostí Porubu od 18 hodin.