/VIDEO, FOTO/ Po silné Porubě, která vyhrála základní část druhé ligy v minulém ročníku, přijel do Kolína další mega silný protivník, tentokrát celek Vsetína, který celou soutěž naposledy vyhrál. Navíc v letní přestávce výrazně posílil a řadí se mezi hlavní favority na prvenství v soutěži. V dalším kole Maxa ligy Kolín dvakrát dotahoval náskok soupeře, potřetí se mu to už nepovedlo a Valaši si odvezli všechny body. Vítězný gól dal tři minuty před koncem Klhůfek.

Kolín – Vsetín 2:3

Potíže začali pro domácí hokejisty hned na začátku druhé minuty, kdy se trefil kapitán Hrňa. Pak hráli Kolínští přesilovou hru, hostujícího brankáře pořádně provětrali, branku mu ale nedali. To se jim povedlo o něco později, když se trefil Křepelka. To bylo v době, kdy hráli Kozlové přesilovou hru pět na tři. Jenže nerozhodný stav do konce první sirény nevydržel, neboť se podruhé v zápase zapsal mezi střelce Hrňa. Ten tak orámoval svými trefami první třetinu. Do jejího konce zbývalo osmnáct vteřin.

Prohlédněte si video z utkání

Z hokejového utkání Maxa ligy Kolín - Vsetín (2:3) | Video: Deník/Vladimír Malinovský

V první polovině prostřední části byli o dost nebezpečnější hosté, ale Soukup byl pozorný a nenechal se překvapit. Vsetín se častěji dostával do obranného pásma soupeře, kolínští hokejisté ale solidně bránili. Ve 31. minutě dostali Valaši možnost první přesilové hry, ale nenaložili s ní vůbec dobře. Naopak to byl Kolín, který udeřil. Hostům ujeli Pokorný s Moravcem, prvně jmenovaný puk ideálně předložil svému spoluhráči a ten trefil přesně odkrytou část branky. Kozlové tak dokázali vyrovnat proti silnému soupeři i podruhé. Týmy se do konce třetiny střídaly v šancích, brankáři už ale odolávali.

Na domácích bylo vidět, že si na soupeře věří a odhodlaně vnikali do útočného pásma. Hostující finský gólman Lipiäinen ale postupně vychytal Chalupu, Všetečku i Kryštofa Langa. A chvíli před koncem přišel trest. Klhůfek překonal Soukupa potřetí a domácí už nenašli odpověď. Ani v závěrečné hře bez brankáře. Kozlové sahali po nějakém bodu, ale nemají žádný, Vsetín je zatím stoprocentní, když vyhrál všechny tři své duely.

„Jsme zklamaní. Odehráli jsme výborné utkání s jedním z aspirantů na titul v této soutěži, ale tři minuty před koncem dostaneme gól a prohrajeme,“ litoval Petr Martínek, jeden z kolínských trenérů. „Utkání bylo pro diváky zajímavé. Měli jsme špatný vstup do zápasu a ve druhém střídání jsme inkasovali. Pak jsme byli Vsetínu rovnocenným soupeřem a byla to taková přetahovaná. Ve třetí třetině jsme si šli pro body, ale udělali jsme chybu, soupeř ji potrestal a rozhodl,“ byl zklamaný Martínek. „Hráčům musím poděkovat, makali na sto procent, ale štěstí se přiklonilo k soupeři. To nás mrzí, ale musíme to hodit za hlavu a získat body v dalším zápase. Máme za sebou čtyři zápasy, ve třech jsme byli lepší, ale prohráli jsme o gól nebo po nájezdech. Snad to to štěstí také přikloní na naši stranu,“ přeje si kouč Kolína.

Už ve středu hrají kolínští hokejisté další utkání, tentokrát se představí na ledě Přerova a zápas začne v 17.30 hodin.

Branky a nahrávky: 13. Křepelka (K. Lang), 33. Moravec (Pokorný) – 2. Hrňa (Prokeš, Jandus), 20. Hrňa (Jandus), 58. Klhůfek (Rob, Jenáček). Třetiny: 1:2, 1:0, 0:1.

Kolín: Soukup – Kolmann, Sýkora, Křepelka, Hampl, Piegl, Husa, Pinkas – Chalupa, Skořepa, Dlouhý – Ouřada, Kloz, Všetečka – K. Lang, Moravec, Pokorný – Gardoň, Malínek, Malát – Síla.