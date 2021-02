„Dva body jsou pro nás výborné a my je bereme,“ potěšil výsledek kolínského kormidelníka Petra Martínka. „V závěru jsme sice jeli penaltu, ale nedali. Jsme pokorní, proto takový výsledek bereme. Obzvlášť po takovém výkonu, kdy jsme si ho zasloužili a nebyla to náhoda. Podali jsme velice dobrý výkon. Od začátku jsme byli Porubě více než vyrovnaným soupeřem. A vůlí jsme šli za vítězstvím,“ přidal hodnocení Martínek.

V podobném duchu hovořil po utkání i obránce Jakub Husa, který si své osobní statistiky vylepšil dalším gólem. A byla to hned první branka zápasu. „Řekl bych, že jsme zápas odmakali na sto procent a jsem za dva body do tabulky rád. Pořád jsme ve hře o předkolo play off. Bylo dobře, že jsme se dostali brzy do vedení a většinu zápasu jsme vedli. Naopak je škoda, že jsme ve třetí třetině o náskok přišli a museli soupeře dotahovat, což se ale nakonec podařilo a vyhráli jsme na samostatné nájezdy,“ vyprávěl po utkání kolínský bek. „Teď musíme rychle zregenerovat, protože nás v sobotu čeká další důležité utkání v Šumperku,“ myslí už na další střetnutí Husa.

Kolín si komplikoval cestu za ziskem bodů sám. V polední třetině přišel o dva vyloučené hráče. Zumr dostal deset minut osobní trest za vražení na mantinel, Jankovský za nesportovní chování. „Komplikace to pro nás byla. Dva hráči nám pak chyběli, navíc to byli útočníci první a druhé lajny. Ostatní je ale plnohodnotně nahradili a výsledek se dostavil,“ řekl kolínský trenér Martínek.

O branky Kozlů se starali zase ti nejpovolanější, kteří sbírají body téměř v každém zápase. Góly dali Jankovský, Šafránek, Krejčík a Husa. „Jsou to nejzkušenější hráči a u nich by to tak mělo být. Jsme rádi, že se jim to povedlo a vrátili se na svoji notu. I ostatní se přidali a všechno fungovalo,“ potěšilo Martínka.

Domácí dali čtyři branky a u všech asistoval Zdeněk Král. Nyní už je na pětadvaceti asistencích. „Na individuální statistiky moc nekoukám. Zajímá mě především výkon celého mužstva a ten byl výborný. Ale je pravda, že Král byl díky tomu jedním ze strůjců úspěchu,“ přece jen pochválil produktivního forvarda jeho nadřízený.

Šedesát minut základní části nerozhodlo, to samé platí také o pětiminutovém prodloužení. V něm měli největší šanci Kolínští, ale neuspěli. Na řadu přišly samostatné nájezdy. Doména kanonýrů a brankářů. Prvních pět borců skórovalo, Kozlové vedli 3:2. Zbylých pět exekutorů neuspělo a bod navíc si sebral Kolín. „Prodloužení a nájezdy jsou vždy o štěstí a to se přiklonilo na naši stranu. Klukům se nájezdy povedly a já jsem něco chytil,“ smál se po zápase kolínský gólman Martin Sejpal.

I jeho dva body moc potěšily. „Předvedli jsme bojovný a týmový výkon. Věřili jsme až do konce, že bychom mohli zvítězit za tři body,“ dodal Martin Sejpal, který musel několikrát prokázat své umění.