Prostějov – Kolín 4:2

První třetina byla sice chudá na góly, padl jen jediný. A ten dali domácí v přesilové hře v desáté minutě. Jinak byla hodně ofenzivní, tempo hry udávali především hostující hokejisté. Jenže na štíru byli s koncovkou.

To, co nešlo Kozlům v úvodní části hry, tedy střílení gólů, napravili ve druhé periodě. Svoji aktivitu přetavili ve dva góly, čímž skóre překlopili na svoji stranu. A stačila jim na to pouhá minuta. Ve 29. minutě Štohanzl nabil parádně rozjetému Svobodovi. Jeho střelu ještě Bláha vyrazil, ale přesně na hokejku dojíždějícího Štohanzla. Ten už neměl se zakončením problém. Rychlý obrat měl na svědomí Veselý. Šafránek vystihl domácí rozehrávku a s přehledem jeho vlastním vybídl ke skórování Veselého. Ten nabídkou nepohrdl. Domácí pak přidali a měli hned několik vyložených šancí. V kleci Kozlů se však překonával Koviaho.

Podobný obrat, jaký se povedl hostujícímu týmu, předvedli i domácí v závěrečné třetině. A také jim na to stačilo pár vteřin. V 50. minutě vyrovnal v přesilové hře Jáchym, ještě v následující minutě poslal Jestřáby do trháku Mrázek. Snaha Kolína alespoň o vyrovnání byla marná. A to i při závěrečné hře bez brankáře. Domácí se v obranné třetině zmocnili puku a Novák jej poslal do prázdné klece.

„Vlastní nedisciplinovaností jsme se o tento zápas sami připravili. Myslím si, že jsme odehráli dobré utkání až na závěr. Měli jsme spoustu vyložených šancí, které jsme neproměnili. Ale pořád to vypadalo, že můžeme v Prostějově o vítězství bojovat,“ shrnul fakta sobotního utkání na webových stránkách kolínských hokejistů trenér Petr Martínek. „Pak přišlo zbytečné vyloučení, vyloučení do konce zápasu, a tam se to zlomilo. Během chvilinky jsme dostali dvě branky, a pak už jsme se k ničemu nedostali. Dokud si to hráči neuvědomí, budeme prohrávat dál a dál. Každý musí začít u sebe,“ řekl kolínský kormidelník.

Branky a nahrávky: 10. Rudovský (Husák, T. Jáchym), 51. T. Jáchym (Mrázek, Husák), 52. Mrázek (Martin Novák, J. Kloz), 60. Martin Novák (J. Kloz) – 29. Štohanzl (Matyáš Svoboda), 30. J. Veselý (Šafránek, J. Sklenář). Třetiny: 1:0, 0:2,

Prostějov: Bláha – Zajíc, Husák, Klimíček, Vala – Motloch, Babka, P. Beránek - T. Jáchym, Rudovský, Martin Novák - J. Kloz, Mrázek, Jiránek – Štefka, Švec, Dubský - T. Koblížek, Š. Jelínek.

Kolín: Kiviaho – Piegl, V. Čížek, Čáp, Váchal, Kukla, Kachyňa – J. Sklenář, Šafránek, J. Veselý – Jankovský, Štohanzl, Z. Král – Matyáš Svoboda, Morong, L. Krejčík – Zumr, Matějček, Poppel - J. Dvořák.