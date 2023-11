Hokejisté v Chance lize si užili osmidenní zápasové volno a po reprezentační pauze se opět roztočila ruleta utkání. Kolín zajížděl na horkou půdu Sokolova, který byl v tabulce na třetím místě a měl o patnáct bodů více. Jenže kolínští hokejisté navázali na čtyři zápasy před reprezentační přestávkou, v nichž doma dvakrát vyhráli za tři body (Pardubice a Zlín) a po bodu urvali po výsledcích 3:2 v Jihlavě a Znojmě, a na půdě favorita získali díky dvěma trefám a čistému kontu Soukupa tři veledůležité tři body. Skvělá pozvánka Kozlů na středeční zápas doma s Frýdkem-Místkem.

Z hokejového utkání Chance ligy Kolín - Zlín | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Sokolov – Kolín 0:2

Jak vytěžit z minima maximum ukázali kolínští hokejisté v první třetině, kdy byli méně aktivní než domácí. Jenže rozhodují góly a v tom byli o malinko lepší hosté. Jedinou branku této části vsítil v 18. minutě po rychlé akci Pajer. Jinak byli oba gólmani pozorní, ale tolik práce zase neměli.

Domácí sice měli snahu o vyrovnání, do velkých příležitostí je ale dobře fungující obrana Kolína nepouštěla. Největší šanci na srovnání skóre měl ve 25. minutě Csamango, ale neproměnit trestné střílení. To Kolín zase nabudilo a byl z toho druhý gól. Ten dal ve třetí přesilové hře Kozlů kapitán Koukal. Hosté byli na koni a dvougólový náskok si přenesli do závěrečné třetiny.

FOTO: Derby pro nováčka. Jestřabí Lhotě vystřelil tři body Daniel Záhora

Na tahu tak byli ve třetí dvacetiminutovce domácí, kteří zvýšili tempo a snažili se ze všech sil vstřelit kontaktní branku. To se jim ale nevedlo, obrana Kozlů pracovala spolehlivě a Soukup v bráně byl neprůstřelný. Čtyři a půl minuty před koncem byl vyloučeno hostující Vrhel, ale s touto nabídnutou šancí nenaložili domácí dobře, Kolín opět odolal. Necelé dvě minuty před sirénou to pak zkoušel Sokolov v šesti ve hře, ovšem kolínský muž s maskou puk za svá záda nepustil.

„Hráli jsme na ledě třetího týmu tabulky, kluci ale podali vynikající a zodpovědný výkon. Od gólmana počínaje po posledního hráče,“ těšilo Petra Martínka, jednoho z kolínských trenérů. „Zodpovědností a pracovitostí jsme si došli pro tři body,“ pokračoval Martínek. „Už ráno jsem cítil odhodlanost týmu pracovat, i když jsme věděli, že Sokolov bude posílený o hráče Karlových Varů. Podali jsme parádní výkon, rozhodlo srdíčko,“ řekl kouč Kolína.

Další utkání sehraje Kolín ve středu na svém ledě, od 18 hodin hostí poslední Frýdek-Místek. Vítězství nad silným Sokolovem by mohlo být dostatečnou pozvánkou, aby fanoušci přišli v hojném počtu. „Kéž by to tak bylo a diváci přišli. Uděláme všechno pro to, abychom byli úspěšní. Podporu fanoušků bychom si přáli a my bychom jim za to chtěli dát vítězství. Nebude to ale vůbec jednoduchá práce,“ dodal Martínek.

Branky a nahrávky: 18. Pajer (D. Šedivý, J. Šedivý), 33, Koukal (Piegl). Třetiny: 0:1, 0:1, 0:0.

HC Baník Sokolov: Habal – M. Rohan, Tureček, Weinhold, Benda, Klejna, Mlčák, Rulík – Kofroň, Kverka, Tomeček – Bernovský, Přikryl, Kružík – Osmík, Vrdlovec, Csamango – Adamec, T. Rohan, Šlechta.

SC Marimex Kolín: Soukup – Pinkas, J. Šedivý, Piegl, Naar, Hampl, Němec, Häusler – D. Šedivý, Koukal, Pajer – Síla, Moravec, Ouřada – Dlouhý, Skořepa, Lang – Vrhel, Morong, Gajda.