Jeden z hlavních favoritů na první místo v Chance lize bude dalším soupeřem kolínských hokejistů. Na kolínský zimní stadion míří Dukla Jihlava. Středeční měření sil začne v 18 hodin.

Hokejisté Kolína hostí ve středu Duklu Jihlava | Foto: Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Kozlové jsou momentálně na šestnáctém místě tabulky, tedy třetí od konce. Na svém kontě mají třicet sedm bodů. To Jihlava je na opačném pólu tabulky. S jednašedesáti body okupuje třetí flek. A nebude chtít opustit příčky, které ji zaručí play off bez předkola. „Jedná se bezesporu o vynikající tým,“ představuje si sílu soupeře kolínský trenér Petr Martínek. „Jihlavu považuji za jeden z nejlepších mančaftů soutěže. To dokumentuje její postavení v tabulce. Já věřím, že v letošní sezoně ještě dokáže velké věci,“ přidal Martínek.