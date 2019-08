Po celkem úspěšné sezoně nic nenasvědčovalo tomu, že by mohlo dojít ke konci hokeje. Během června ale skončilo v mužstvu devět hráčů plus trenér.

„Mužstvo jsme měli tři roky pohromadě a počítali jsme s tím, že se nic dít nebude. Věděli jsme o Kroftovi a třech hráčích, ale to by nebyl problém. Z loňského kádru zbylo třináct hráčů,“ uvedl Netík. „Hráči šli za lepšími podmínkami a já jim to nemám za zlé. Je to hokej a je to normální. My jsme těmto nabídkám nemohli a ani nechtěli konkurovat,“ objasnil prezident.

Pochopitelně začala jednání. Při nich hrál velkou roli Netíkův syn Tomáš, který měl být i trenérem, vedl už srpnovou přípravu. Ve hře byli borci z extraligových klubů pražské Sparty a Mladé Boleslavi.

„Odezva těchto klubů byla příznivá a ten záměr se jim líbil. Jenže bylo už málo času, protože hráči měli už třeba od března rozjednaná další angažmá. Jednali jsme až do konce víkendu, ale po zralé úvaze jsme se rozhodli, že letošní sezonu hrát nebudeme,“ řekl šéf klubu.

„Neříkáme, že je tady konec hokeje, je tady konec letošní sezony. Moje představa je taková, samozřejmě to nemám nějak potvrzené, že pokud se zdaří sportovní i ekonomické věci, tak si myslím, že se tady druhá liga hrát bude,“ dodal.

Téma hrát nižší soutěž nebylo na pořadu dne. „To by připadalo v úvahu, kdybychom měli v kádru dvanáct nymburských hráčů. Ale hráče do krajského přeboru já neseženu. To je prostě nereálné,“ dodal Tomáš Netík.

