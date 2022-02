Bylo na ledě znát, že Příbram s Kobrou na sebe narazí s největší pravděpodobností v play-off?

Je jasné, že hra v play-off poskočí o úroveň výš. Tam se bude lámat chleba. Kobra ukázala svou kvalitu a myslím si, že se bude jednat o nepříjemného soupeře.

V první lize nastupujete za Kolín. Kdy jste se dozvěděl, že budete hrát v Příbrami?

V týdnu jsem byl ve spojení s Pavlem Markem. V úterý jsme si volali a ptal se, jestli si nechci jít zahrát v sobotu. Odpověděl jsem mu, že když bude možnost, tak že půjdu. Nakonec se vše událo tak, že se odložilo utkání Kolína se Sokolovem kvůli covidu. Trenér Šťastný mi sdělil, že je na mě, jestli si budu chtít jít zahrát. Okamžitě jsem volal panu Markovi, že jdu.

Cítil jste v kabině, že vše směřuje k utkání s Kobrou a že se jedná o důležitý zápas?

Řekli jsme si, že to bude nepříjemný duel a že do něj dáme všechno, abychom zůstali nahoře v kontaktu s Táborem, aby nám neodskočil. Věděli jsme, že se nás čeká těžké utkání a že ho musíme urvat minimálně za dva body.

OBRAZEM: Vítězný šlágr! Příbram přetlačila Kobru v nájezdech

Naskočil jste do zápasu bez tréninku s týmem. Na co jste se nejvíce zaměřoval?

Snažil jsem se hrát jednoduše, nic nezkazit a pomoci týmu, jak nejlépe můžu. Je to náročné pro mě, když přijdu na zápas a nemám trénink.

Kolínu se daří v první lize. Bylo těžké se přeorientovat na nižší soutěž?

Nějak to nehrotím. Mám Příbram rád. Líbí se mi tady. Když můžu, tak jí jdu pomoct. Chodím sem rád. Nekoukám na to, že hraje o ligu níž. Beru ohled, jací jsou tady lidi a zázemí. Dělá se to tady dobře.

Na jak dlouho Příbrami pomůžete?

Mám vyřízen střídavý start a teď se bude řešit, co dál. Uvidíme, jak se domluví Hradec s Kolínem a Příbramí.

V Kolíně jste v 28 utkáních vstřelil pouze jeden gól. Jak berete výpomoc v Příbrami?

Myslím si, že tady je to o tom spíš, abych si víc věřil víc na puku. Trošku dostal klid do hokejky a pomáhá mi to i pak, když hraji za Kolín. Gólově se mi nedaří vůbec, ale nesnažím se tím zaobírat, naopak bojovat. Čekám, kdy se to prolomí.

Hrál jste v lajně s Miroslavem Rohlíkem a Janem Tlačilem, který je produktivní. Jak se vám s nimi hrálo?

Myslím si, že oba jsou rychlí kluci, kteří jsou jistí na puku a umí ho nahrát. I když jsem hrál ve třetí lajně s Láďou Gengelem a Jaroslavem Chloubou. Tak i v ní hrají kluci dobře. Trošku jsme měli úpadky, ty ale k hokeji patří. Jedná se o dobré hráče, kteří umí udržet puk a nahrát.