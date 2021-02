Dres Kozlů oblékne Zdeněk Čáp. Z Hradce přichází na hostování

Příchod na poslední chvíli. V hokejové extralize končí přestupové okno a to se dotklo i kolínského mužstva hrajícího Chance ligu. Do konce letošní sezony přišel na hostování z partnerského Hradce Králové obránce Zdeněk Čáp. Vypadá to, že to Kolín myslí s bojem o play off skutečně vážně.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Rudolf Muzika

Uzavření královéhradecké soupisky se dotklo o dalších borců hájících kolínské barvy. Východočeši výrazně rozšířili před finišem sezony své řady. Lvi mohou momentálně využít služeb gólmana Martina Sejpala, kanonýra Davida Šafránka nebo dalšího útočníka Martina Štohanzla. K dispozici mohou být také obránci Miroslav Kukla a Jakub Muška. Dres extraligového týmu si už vyzkoušeli Jakub Váchal a Jan Veselý. "Je možné, že se Zdeněk Čáp v našem dresu objeví. Před závěrem sezony jsme rozšířili soupisku kvůli případnému zranění hráčů," uvedl krátce trenér Kolínského celku Petr Martínek. FOTO: Dva body jsou zlaté, radoval se autor vyrovnávací trefy Jan Stehlík Přečíst článek ›