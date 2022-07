A ve společnosti těch nejšikovnějších teenagerů obstáli nositelé slavných jmen velice slušně. Řada na ně přišla až v pátém kole, ale přeci jen. Jako první se vysněného draftu dočkal devatenáctiletý obránce David Špaček, syn někdejšího reprezentanta Jaroslava Špačka. Ze 153. místa si jej vybrala Minnesota a se superlativy na jeho adresu rozhodně nešetřila.

„David je neuvěřitelně silný, komplexně vybavený obránce, který dokáže dobře bránit, ale rovněž podpořit útok. Pro Minnesotu skvělá investice do budoucnosti,“ prohlásil ředitel skautingu organizace Wild Judd Brackett.

Špaček junior se na draftu objevil už loni, tehdy se však na jeho jméno v seznamu nadějných obránců tak trochu zapomnělo. Nicméně v uplynulé sezoně, mimo jiné jeho premiérové za velkou louží v QMJHL, si připsal celkem 50 kanadských bodů, získal navíc cenu defenzivního nováčka roku a zámořské organizace okamžitě zbystřily zrak.

Na letošní burze mladých nadějí se tak slavné jméno plzeňského regionu konečně dočkalo. Neprostupná hráz, kterou jen tak nepřejdete. A na úzkém kluzišti platí tato charakteristika dvojnásob. Jako by mu z oka vypadl. Mladý David zkrátka roste do tatínka, jenž si ve společnosti NHL odkroutil přes osm stovek zápasů a českou reprezentaci dovedl k historickému zlatu v Naganu.

Jen o pár desítek minut později došlo v montrealské Centre Bell k další příjemné zprávě, když si letošní finalista NHL Tampa Bay vybrala na 160. místě šikovného brankáře Nicka Malíka, potomka dalšího bývalého beka Marka Malíka. Pro dvacetiletého odchovance Vítkovic to byla zasloužená odměna za loňské výkony, kterými se blýskl v dresu finského KooKoo.

