Téměř jistě je po naději. Do konce základní části sice zbývají tři kola, ale kolínští hokejisté mohou na předkolo play off nejspíše zapomenout. V dalším díle Chance ligy prohráli nečekaně na ledě předposledního Šumperka o tři branky. V závěrečných zápasech je čekají týmy Jihlavy, Vrchlabí a Třebíče, tedy třetího, čtvrtého a pátého týmu tabulky. Kolín ztrácí na dvanácté Ústí nad Labem pět bodů.

Stejně jako v posledním utkání doma s Porubou začali Kozlové parádně. Na první branku se čekalo jen necelé čtyři minuty. Člen první formace Václav Jankovský nastavil hůl na nahození Husy od modré a díky tomu využil přesilovou hru. Hosté hýřili aktivitou, byli nebezpeční, ale první třetinu i přesto vyhráli domácí. Postaral se o to nejproduktivnější hráč Šumperka Jaroš, který dal obě branky svého mužstva. V prvním případě si počínal podobně jako Jankovský, kdy dobře nastavil hokejku a do brány usměrnil nahození Bernovského. Do vedení poslal svůj tým proměněným trestným střílením nařízeným za zalehnutí kotouče jedním z kolínských obránců.