Rozhořčení domácích příznivců navíc umocnila informace, když krátce po skončení zápasu na oficiálním webu Draků vyjelo prohlášení, že šumperský klub je na prodej.

V klíčovém duelu se domácí tým musel obejít bez zadáka Tomáše Drtila a jelikož z Vítkovic tentokrát nemohl dorazit nikdo, musel si Šumperk už v tak těžké situaci vystačit pouze s pěticí obránců. A to ještě postrádal útočníka Tomáše Vildumetze.

Utkání „o všechno“ následně moc hokejové krásy nenabídlo a hra připomínala spíše přátelák z úvodu sezóny. Takto se o udržení opravdu nehraje.

Dvakrát vedli, stejně nevyhráli. Fotbalisté Českého Brodu remizovali s Bydžovem

Na druhou stranu letargický výkon domácích hráčů už byl asi jen logickým vyústěním událostí posledních dnů, k tomu se přidaly zmíněné absence.

„Kluci toho před sebou tlačili už opravdu moc. Dnes nás zůstalo patnáct, v kabině se nám objevila nějaká viróza. My jsme každopádně věděli, o co dneska hrajeme, což nám svazovalo ruce,“ konstatoval trenér Draků Josef Málek.

Draci se znovu trápili v přesilovkách a během druhé třetiny navíc při své výhodě sami inkasovali. Později sice mohli ve vlastním oslabení srovnat krok, jenže ze slibného přečíslení dva na jednoho neuspěli.

„Dostali jsme gól v oslabení, ale ze stejné situace jsme mohli odpovědět, bohužel jsme trefili břevno. Do třetí části jsme šli trpělivě s tím, že si počkáme na vyrovnání a pokusíme se ještě něco vymyslet, jenže pak se Kolín dostal do brejku, který zápas ukončil,“ dodal lodivod sestoupivších Draků.

Totální zmar v závěru jen podtrhla branka inkasovaná čtyři vteřiny před koncem, tím hosté uzavřeli výsledek do konečné podoby 0:3.

„Do Šumperka jsme přijeli udělat všechno pro to, abychom tu zvítězili, protože stále ještě živíme naději na předkolo play off. To se nám naštěstí podařilo, navíc s čistým kontem, o to je to lepší," pochvaloval si po zápase Petr Martínek, jeden z kolínských trenérů. „Sice jsme dozadu měli okýnka, ale domácí šance nevyužili. Nicméně my jsme jich taky měli hodně neproměněných, takže to bylo takové hodně útočné. Jsme hrozně rádi, že bereme tři body a budeme i nadále živit naději na předkolo. V pondělí máme Sokolov, takže se zase pokusíme vyhrát a rovněž budeme čekat, jestli klopýtne Frýdek-Místek, abychom tam proskočili. Chceme play off do Kolína přivézt hlavně kvůli našim skvělým fanouškům, kteří za námi jezdí. Ale uvidíme, každopádně první krok jsme udělali," dodal Martínek.

Draci Pars Šumperk – SC Marimex Kolín 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 26. Matějček (Sklenář, Zajíc), 45. Lang (Šedivý), 60. Král. Rozhodčí: Pilný, Jaroš – Beneš, Peluha. Vyloučení: 3:6, bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 1001.

Šumperk: Hamalčík– Eliáš, Kunst, Dudycha, Hrachovský, Kadeřávek – Průžek, Bartoš, Žálčík – Svoboda, Šuhaj, Š. Jelínek – Mácha, Nedvídek, Vachutka – Jouza, Bernat. Trenér: Josef Málek.

Kolín: Soukup – Aubrecht, Gaspar, Piegl, Kukla, Zajíc, T. Jelínek, Naar – Novák, Koukal, Král - Sklenář, Matějček, Kadlec – Šedivý, Morong, Lang – Jiruš, Moravec, Pajer. Trenér: Jan Šťastný.