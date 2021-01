Debakl, výhra, ještě větší debakl, další výhra. Výkony hokejového Kolína jsou nyní jako na houpačce. Nováček Chance ligy drží po devatenácti zápasech patnácté místo osmnáctičlenné tabulky, v pondělí Kozlové přehráli na domácím ledě Frýdek-Místek 3:1. Ve středu je čeká Vsetín.

Utkání 1. české hokejové ligy mezi mužstvy SC Kolín a VHK ROBE Vsetín se hrálo ve středu 16. září 2020. | Foto: Deník / Michal Bílek

„Proti Frýdku to byl parádní výkon od všech hráčů, zodpovědný, naprosto disciplinovaný, plný nasazení, bojovnosti a důrazu. Dá se říct, že hráčům nemám co vytknout. Každý plnil svoji pozici a roli. Měli jsme větší odhodlání. Každý nechal na ledě všechno. Šli jsme do střel, do soubojů, neuhnuli jsme,“ řekl po pondělní zdařilé bitvě kolínský trenér Petr Martínek.