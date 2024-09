Prostějov – Kolín 2:1 sn

Nebojácně a odvážně vstoupili hostující hokejisté do prvního zápasu a v úvodních minutách byli aktivnější. První velkou šanci utkání měli ale domácí, když Jenyš ujížděl sám na Soukupa, ten mu puk ale šikovně vypíchl. V polovině čtrnácté minuty přišel výpad Všetečky po levé straně a jeho rána proletěla kolem těla bezmocného Kavana. Autor branky tak zaznamenal premiérovou trefu v mistrovských zápasech v dresu Kozlů. Pak byli o něco nebezpečnější prostějovští hráči, Soukup byl ale pozorný.

Ve druhé třetině Kozlové nehodlali pouze bránit těsný náskok a opět byli hodně nebezpeční. Jenže kotouč na místo určení nedoručili ani jednou. A to ani ve dvou přesilových hrách. Dvě přesilovky hráli také domácí, jenže kolínská defenziva byla skálopevná. Velká bitva v prostřední periodě branku nenabídla a Kozlové si nesli nejtěsnější náskok o do třetí části.

I v ní kolínští hokejisté dřeli, zodpovědně bránili a vyráželi do nebezpečných brejků. Hodně nadějně vypadala akce Ouřady, ten po zasekávačce napálil puk přímo do masky Kavana. Pro domácí se naskytla naděje pět a půl minuty před koncem, kdy byl vyloučený Aubrecht. Kolín se ubránil, ale čekalo ho další oslabení po nedovoleném zákroku Hujera. To zbývalo do konce třetí třetiny tři minuty a osm vteřin. A z této přesilovky už udeřilo. Minutu a čtvrt před koncem základní části srovnal Karabáček a posla vyrovnaný zápas do prodloužení.

V něm byli nejblíže rozhodující trefě Prostějovští, když Veselý překonal i Soukupa, ale za ním ještě zasáhl hokejkou Pokorný a radost domácím překazil. Pět minut navíc tak nerozhodlo a šlo se na samostatné nájezdy. Své celky drželi gólmani parádními zákroky.

Penalty vyšly Prostějovu. Jeho střelci dali tři, zatímco na straně Kozlů uspěl jen Chalupa.

„Věděli jsme, že nás čeká extrémně těžký soupeř, který pomýšlí na finále Maxa ligy. My jsme ale podali velmi dobrý výkon. Ke konci se od nás odvrátilo štěstíčko, když jsme dostali minutu před koncem gól a tím jsme přišli o tři body. Tam byla dvě naše vyloučení, která byla správná a soupeř se dostal do velkého tlaku a z něj vyrovnal,“ uvedl po utkání jeden z kolínských trenérů Petr Martínek.

„My můžeme litovat toho, že jsme ve druhé třetině neproměnili dvě nebo tři velké příležitosti, mohli jsme soupeři utéct a rozhodnout. Nás ale těší předvedený výkon, který jsme podali. Ten snesl maximální měřítko, což ocenili i domácí trenéři. Máme ale jen jeden bod. Bereme to s pokorou a dobře se připravíme na další zápas,“ dodal Martínek.

Tři zápasy prvního kola byly odloženy, nehrály se duely Vsetín – Frýdek-Místek, Přerov – Jihlava a Zlín – Slavia Praha.

Druhý zápas bude hrát Kolín doma, když ve středu přivítá od 18 hodin mužstvo Poruby.

Branky a nahrávky: 59. Karabáček (J. Veselý, Jiránek) - 14. Všetečka. Třetiny: 0:1, 0:0, 1:0.

Kolín: Soukup – Kolmann, D. Sýkora, Křepelka, Hampl, Piegl, Aubrecht, Husa – Chalupa, Skořepa, Dlouhý – Ouřada, Kloz, Všetečka – Gardoň, P. Moravec, Pokorný – Gajda, Malínek, Síla – Hujer.