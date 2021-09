Zvednout hlavu. To musí po prvním nepodařeném utkání nové sezony v Chance lize hokejisté Kolína, kteří v úvodním střetnutí tohoto ročníku prohráli 0:4 na ledě Přerova. Nyní se budou chtít rehabilitovat a hlavně vytáhnout před vlastním publikem.

Z přípravného hokejového utkání Kolín - Jihlava (1:2) | Foto: Foto: Michal Bílek

Druhý zápas sezony hrají Kozlové doma. Ve středu hostí na svém ledě Vrchlabí. To na startu sezony zvítězilo doma dva nula nad Benátkami nad Jizerou. Hosté tak budou v psychické pohodě. V jejich utkání padly obě branky v první třetině. Dali je Mrňa a Zeman. Další periody už góly nepřinesly. To v zápase Kolína na ledě Přerova nepadl gól v první a třetí části, góly nabídla jen prostřední dvacetiminutovka. A všechny čtyři padly do kolínské brány.