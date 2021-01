Že Jágr nastoupí, to sice asistent trenéra Rytířů Jan "Eddie" Kregl úplně nepotvrdil, ale naznačil, že to tak bude. "Co se týče sestavy, nějaké varianty máme připravené, ale prozrazovat je nebudu. U Jardy Jágra bude zase záležet na tom, jak se bude cítit, ale připraven je a věřím, že nastoupí. Stejně jako noví hráče Patrik Machač a Rosťa Marosz," řekl Kregl, jenž bude mít s hlavním koučem Davidem Čermákem i dalším asistentem Jiřím Burgerem dost na výběr.

Ze soustředění se totiž vrátili i reprezentanti do 18 let Matyáš Šapovaliv a Jiří Ticháček, kteří už v pátek odjíždějí na soustředění číslo 2. "Bojují o účast na mistrovství světa a podle mě mají velkou šanci, i když je tam samozřejmě víc adeptů. Pro ně, ale i pro kladenský klub by to byl velký úspěch."

Kladnu se rovněž uzdravili obránci, dokonce se návratu na led blíží i Josef Zajíc, jenž zatím do sezony vůbec nezasáhl. Tým by si teď měl postupně začít sedat, nejdůležitější boje ho totiž čekají už poměrně brzy. "A my víme, že výkony před vánoční pauzou nebyly ideální. Teď už je musíme ladit a hlavně dostat věci z tréninku do zápasu. Teď jsme v pauze na mnoha pracovali," tvrdí Kregl.

Co říci o Kolínu? Ukázal se hned v prvním kole ještě před diváky v Kladně a tehdy sehrál odvážnou partii, v níž dokonce vedl. Nakonec padl 1:7, ale jeho hru ocenil i Jaromír Jágr. Právem. Kozlové se navíc ještě zlepšovali a v prosinci nasbírali čtvrtý nejvyšší počet bodů ze všech účastníků Chance ligy - 12 (jen o bod méně než Rytíři).

Parta poloprofesionálů vyhrála čtyři ze šesti zápasů, uspěla i na Slavii a doma s Vrchlabím! Také z toho důvodu musí jet Kladno k Labi se zdravým respektem.

"Víme, že Kolín měl v prosinci výbornou bilanci a hrál fakt dobře. U jejich týmu vidím obrovské nadšení, touhu se obětovat pro tým, nasazení. Navíc je vždy někdo výborný z extraligy doplní. Nicméně pokud chceme uvažovat o postupu do extraligy a to v Kladně rozhodně chceme, musíme si i s Kolínem poradit," myslí si Jan Kregl.

Ten roky vedl mládež v Kladně, její problematiku výborně zná, a tak poslední otázka mířila na jeho názor na výkon české reprezentační dvacítky na MS. "Mám radost, když vidím, co na šampionátu předvádějí Finsko, Švédsko nebo Kanada. Musíme si přiznat, že jsou parníkem, za kterým se my kodrcáme vorem a ještě trochu děravým. Ale zase nemůžete naše kluky odsoudit, protože strašně makali a třeba tolik zblokovaných střel jako měli proti Rusům jsem snad ještě neviděl. Bohužel jenom bojovat a dobře bránit nestačí," dodal Jan Kregl.