Stále lepší výsledky posledního Frýdku-Místku měly být zdviženým varovným prstem pro kolínské hokejisty v dalším díle Chance ligy. Kolínští chtěli před vlastním publikem navázat na poslední zápasy, kdy v pěti kolech ani jednou neprohráli po základní hrací době a z posledních čtyř utkání vyhráli třikrát za tři body. A pokaždé jim na to stačily dva góly. Jenže hostujícímu týmu nedokázali dát ani jeden gól a sami třikrát inkasovali. Kolín tak odmítl dostat se na desátou pozici zajišťující předkolo play off, kde zůstalo béčko Pardubic.

Z hokejového utkání Chance ligy Kolín - Zlín | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Kolín – Frýdek-Místek 0:3

První třetina se pořádně natáhla. Důvodem byla díra v ledu, která nedovolila hrát více než tři čtvrtě hodiny. Utkání bylo přerušení po necelých třech odehraných minutách. Po návratu hráčů na led se domácí nestačili divit. Hosté byli ve všech herních činnostech lepší a do konce první třetiny si vypracovali dvoubrankový náskok. Ráno od modré ještě Soukup vyrazil, ale dotírající Marosz jej nadvakrát propasíroval do sítě. Stejný hráč přidal v deváté minutě druhý gól, když jel sám na gólmana puk poslal mezi jeho betony.

Snažení Kolína bylo marné i v prostřední periodě. Kozlům nepomohly ani tři přesilové hry. A navíc inkasovali potřetí, což se jim v zápasech nestává. Tentokrát mířil parádně do horního růžku zkušený Martynek. Až na konci druhé části si Kolín vytvořil tlak, ale brankář Mokry odolal i při těch nejvážnějších situacích. Frýdek si tak nesl tříbrankový náskok do třetí třetiny.

Ani do poslední části nevstoupili domácí šťastně. Na začátku byl za podrážení vyloučený Němec, o chvíli později za stejný přestupek kapitán Koukal. Kozlové si tak mohli stěží vytvořit potřebný tlak. Velkou šanci měl v polovině třetiny Lang, ale pud za záda hostujícího gólmana nedostal. Zbytek utkání sice nabídla šance na obou stranách, další branky se už ale diváci nedočkali.

„Od začátku se pro nás utkání nevyvíjelo dobře. Byli jsme ve všem horší, tahali jsme za kratší konec provazu. Po zásluze jsme prohráli, my jsme v tomto utkání neexistovali a nevíme, proč to bylo tak špatné,“ ulevil si jeden z kolínských trenérů Petr Martínek. „Nešlo nám vůbec nic, chybělo i nasazení. Zaslouženě jsme prohráli,“ nehledal výmluvy kouč Kozlů. „Je to o to horší, že to bylo s posledním týmem. Ale Frýdek posílil o zkušené a gólové hráče, to ale náš tým neomlouvá. Děkujeme divákům, kteří vydrželi až do konce a podporovali nás. A také se jim za výkon smlouváme. Prostě to byl den blbec, nešlo nám nic,“ uvedl Martínek.

Utkání bylo po necelých třech minutách kvůli díře v ledu přerušeno. „I to mělo možná vliv na náš výkon. Ale už předtím v tom začátku jsem viděl, že jsme bázliví a pomalí. Od začátku to nebylo dobrá,“ řekl kouč Kolína. „Došlo na souboj v brankovišti, kdy vypadla i brána a zřejmě bruslí jeden z hráčů vykopl kus ledu. Dlouho se nehrálo, než se to pravilo,“ popsal nešťastný moment Petr Martínek.

Další zápas hrají Kozlové v sobotu, to se od 17 hodin představí na ledě Prostějova.

Branky a nahrávky: 4. Marosz (Martynek, Havránek), 9. Marosz (Haman, Ramik), 31. Martynek (Havránek, Doktor). Třetiny: 0:2, 0:1, 0:0.

SC Marimex Kolín: Soukup – Gaspar, Pinkas, J. Šedivý, Piegl, Němec, Hampl, Naar – Pilař, Koukal, Pajer – Síla, Moravec, Ouřada – Dlouhý, Skořepa, Lang – Vrhel, D. Šedivý, Král.

HC Frýdek-Místek: Mokry – Haman, Havránek, Kowalczyk, Výtisk, Homola, Urbanec, Hrachovský – Hotěk, Haas, Svačina – Doktor, Marosz, Martynek – Geidl, Šuhaj, Macháček – Ramik, Veselý, Sedlák.