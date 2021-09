Přerov – Kolín 4:0

První a poslední třetina branku nenabídly. Góly tak padaly jen v prostřední periodě. Domácí se rozstříleli a během necelých devíti minut udeřili hned čtyřikrát. A na to už Kozlové nemohli reagovat.

Na straně domácích se předvedl Matěj Svoboda, který jednu branku dal a na další dvě přihrál. A svůj tým držel také gólman Petrásek, který kryl všech třicet kolínských pokusů.

Zápas rozhodla druhá třetina. „Také by mě zajímalo, co se stalo. Zlom nastal v době, kdy jsme přečkali oslabení a pak jsme jeli dvakrát do přečíslení. Hráči si asi řekli, že to půjde samo. Přestali jsme bruslit, začali jsme kupit chyby. A soupeř toho využil,“ vyprávěl po utkání kolínský trenér Petr Martínek.

V první a třetí třetině branka nepadla. „S těmito třetinami jsme byli spokojeni. Jenže zkrat přišel v prostřední části a to nás stálo body. Hráli jsme dobře dvě třetiny a to je málo. Nevydrželi jsme to celý zápas. Navíc má Přerov výborné mužstvo. Je to škoda, musíme si z toho vzít ponaučení. Soupeř nás vytrestal,“ přidal Martínek.

Také Kozlové měli příležitosti, střelcům ale vyschnul prach. „Kaňkou na utkání se velké množství našich neproměněných šancí. Bylo jich dost. My jsme šance měli, ale neproměnili jsme se. A domácí je dali,“ dodal jeden z kolínských trenérů.

Branky a nahrávky: 27. Matěj Svoboda (D. Indrák, R. Černý), 31. F. Dvořák (Matěj Svoboda), 33. D. Indrák (Matěj Svoboda, M. Novák), 35. Süss (T. Doležal, M. Kratochvil). Třetiny: 0:0, 4:0, 0:0.

SC Kolín: Sajdl (34. Sejpal) – Piegl, Čáp, Šalda, Kukla, Váchal, Čížek – Jankovský, Šafránek, Z. Král – J. Sklenář, Štohanzl, J. Veselý – J. Dvořák, Matějček, L. Krejčík – Matyáš, Svoboda, Zumr, Petržilka – Poppel.