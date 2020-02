První minuta 0:1, třetí 0:2, šestá 0:3 a domácí si museli brát oddechový čas. Jenže ani ten kolínské hráče nepřibrzdil. Kozlové po první části vedli 6:0. A bylo jasno, ten zápas patřil Kolínu.

Góly po kombinacích do odkryté kasy nebo trefy pod víko. To bylo to, co David servis České Budějovice položilo.

Ve střeleckém trendu pokračovali kolínští hokejisté pak i ve zbytku utkání, i když se zklidnili. Nakonec vyhráli 10:1.

„Připravovali jsme se, že to bude hodně těžký zápas. Minule doma David servis hrál 0:1 s Táborem a nám se v minulém kole zápas nepodařil, takže jsme se důsledně připravovali. Kluci vstoupili do utkání fantasticky. To, co předvedli v první třetině, bylo neskutečné. Gólů bylo moc, ale všechny byly zasloužené, krásně vypracované,“ uvedl trenér Kolína Petr Martínek.

„Chtěli jsme být aktivní hned od začátku, protože v předchozích utkáních s David servisem se ukázalo, že když jsme nebyli, byly to těžké zápasy. Kluci do utkání vlétli jak uragán a po zásluze vedli, a tím rozhodli celé utkání,“ dodal.

Další utkání hraje Kolín doma, v sobotu 15. února proti druhé Příbrami.

Branky: 1. Malý (Pýcha), 3. Stehlík (Jankovský, Šafránek), 6. Šafránek (Malý, Jankovský), 12. Jankovský (Šafránek), 14. Kysela (Martínek), 20. Šafránek (Malý, Pýcha), 22. Jankovský (Malý, Šafránek), 29. Procházka (Stehlík, Semirád), 34. Stehlík (z TS), 57. Jankovský (Šafránek) – 45. Pecka (Svah). Rozhodčí: Pokorný – Horký, Roupec. Vyloučení: 2:4, navíc TS za faul Doktora (DSCB). Využití: 0:2. Oslabení: 0:0. Třetiny: 0:6, 0:3, 1:1. Diváci: 146.

Kolín: Sejpal (Hermann) – Březina, Pýcha, Hanzl, Dotter, Jelínek, Barták, Havelka – Jankovský, Šafránek, Malý, Procházka, Semirád, Stehlík, Kysela, Martínek, Němec.