1. ZÁPAS

Poděbrady – Žabonosy 10:5 (4:1,2:4,4:0)

Branky: 2. Pácal (Šafra), 7. Tuma (Hněvsa), 12. Jelínek (Papoušek), 15. Tuma (Pácal), 31. Žalud (Hněvsa), 34. Žalud (Tuma), 44. Pácal (Ťoupal), 50. Mrkus (Žalud), 58. Zámečník (Ťoupal, Hněvsa), 60. Dvořák (Bartoň) - 14. Kunášek J. (Hrachovec), 33. Kunášek J. (Kunášek Š.), 34. Honz (Kunášek J.), 36. Čtvrtečka (Kedršt, Charvát), 38. Skokan (Mejzr).

2. ZÁPAS

Žabonosy – Kolín B 3:5 (0:3,2:1,1:1)

Branky: 13. Martínek R. (Spitzer), 14. Kadlec (Ježek), 18. Černý, 24. Martínek R. (Spitzer), 43. Hrachovec (Mejzr) - 24. Beňovský (Skokan), 24. Beňovský (Mejzr), 49. Kadlec (Pešek).

3. ZÁPAS

Kolín B – Poděbrady 4:3pp (2:0,1:1,0:2 – 1:0)

Branky: 3. Pešek (Ježek), 16. Pešek (Ježek), 28. Kadlec (Pešek), 61. Kadlec (Zheliznyak) - 29. Brandejský (Kosinka), 47. Kejdana (Brandejský), Jelínek (Pácal).

Průběžná tabulka turnaje



1. Kolín B – 2z/5b (9:6)

2. Poděbrady – 2z/4b (13:9)

3. Kutná Hora – 0z/0b. (0:0)

4. Žabonosy – 2z/0b (8:15)

Program Derby turnaje KLM 2019

ČT 22. 8. Poděbrady – Kutná Hora (19:30)

SO 24. 8. Kolín B – Žabonosy (17:00)

SO 24. 8. Kutná Hora – Poděbrady (17:30)

NE 25. 8. Kolín B – Kutná Hora (17:00)

NE 1. 9. Poděbrady – Kolín B (18:00)

ST 4. 9. Kutná Hora – Žabonosy (18:00)

SO 7. 9. Žabonosy – Poděbrady (17:00 v Poděbradech)

NE 8. 9. Kutná Hora – Kolín B (17:30)

ST 11. 9. Žabonosy – Kutná Hora (18:00 v KH)