Kozlové bojují o účast v pla off, na ledě druhé a silné Poruby to ale měli hodně těžké. Domácí potvrdili roli papírového favorita a získali pro sebe tři body.

Kolínským hokejistům nevyšla první třetina, ve níž inkasovali tři góly. Domácí vedli tři nula už v jedenácté minutě. Hosté ale nastoupili do prostřední periody hodně odvážně, využili herního výpadku domácích a během pěti minut byli na dostřel, prohrávali už jen o gól. Poruba se ovšem dostala zpět do pohody, přidala v prostřední části čtvrtý gól. A když ve 45. minutě přidala pátý, bylo hotovo. Kolín ještě sáhl ke střídání brankářů, Sajdla nahradil mezi tyčemi Soukup, ale další branka už nepadla. Za zmínku stojí bitka Šoustala s Morongem, za což si oba vykoledovali pětiminutový trest.

„I když to tak možná podle výsledku nevypadá, byl to strašně těžký zápas. Kolín bojuje o play off a hrál nepříjemný, důrazný hokej,“ uvedl na pozápasové tiskovce domácí trenér Jiří Režnar. „Dostali jsme se sice lehce do vedení 3:0, ale to je v hokeji nejhorší možný výsledek. Hráči už mají podvědomě pocit, že je hotovo, ale potom dostanete dva góly a najednou se to celé sesype. Naštěstí jsme ještě ve druhé třetině dali čtvrtý gól, na začátku třetí části pátý a utkání jsme uhráli. Ale takový výpadek, jaký jsme měli ve druhé části, se nám nesmí stávat,“ konstatoval Režnar.

Tvrdá hra Kolínu neseděla. V brance se ukázal nováček

„Jsme naštvaní sami na sebe za to, co jsme předvedli první třetinu, která rozhodla o celém utkání,“ soukal ze sebe Jan Šťastný, trenér kolínského mužstva. „Vyloženě jsme ji prochrápali. Přijeli jsme sem s tím, že budeme hrát výborně z defenzivy, jenže po deseti minutách jsme prohrávali už 0:3, a to ještě soupeř nevyužil další vyloženou šanci. Ve druhé části jsme se zvedli, byli jsme i lepší, ale neproměnili jsme šance. Nastřelili jsme třikrát břevno, ale na to se už nikdo ptát nebude. Ve třetím dějství jsme to ještě chtěli zkusit, ale dostali jsme gól v podstatě z buly a bylo rozhodnuto. Poruba má hodně kvalitní tým, takže si už v závěru výsledek pohlídala,“ hodnotil utkání Jan Šťastný.

Další zápas sehrají Kolínští na svém ledě, ve středu hostí od 18 hodin Duklu Jihlava.

Branky a nahrávky: 4. Brodek (Häring, Urbanec), 10. Střondala (Šoustal, Lemcke), 11. Šoustal (Pšurný, Bernovský), 37. Doudera (Lemcke, Dufek), 45. Šoustal (Vachovec) – 25. Koukal (Aubrecht), 30. Novák (Ouřada). Rozhodčí: Cabák, Rapák – Kleprlík, Kučera. Vyloučení: 4:5, navíc Šoustal (POR) a Morong (KOL) 5. Využití: 1:0. Diváci: 1089. Střely na branku: 32:21. Průběh utkání: 3:0, 3:2, 5:2. Třetiny: 3:0, 1:2, 1:0.

Poruba: Dolejš – Urbanec, Voráček, Doudera, Lemcke, Klimíček, Sedlák, Mlčák – Gřeš, Vachovec, Dufek – Lednický, Pšurný, Šoustal – Šlahař, Střondala, Hrníčko – Brodek, Toman, Bernovský – Häring.

Kolín: Sajdl (52. Soukup) – Piegl, Čáp, Aubrecht, Gaspar, Zajíc, Naar – Novák, Koukal, Král – Sklenář, Matějček, Ouřada – Šedivý, Morong, Pajer – Jiruš, Korkiakoski, Jelínek.