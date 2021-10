Vsetín – Kolín 7:1

Nuda to v první třetině rozhodně nebyla. Kolín se chvíli otřepával z dlouhé cesty, domácí byli aktivnější, ale hosté se postupem času dostávali více do hry. A také jako první skórovali. Drzý průnik Petržílky byl gólový. Ovšem radost měla jepičí život. Vsetín za dvacet vteřin vyrovnal, pak přidal druhou branku. Na konci třetiny hráli Kolínští přesilovku, jenže tu neproměnili, navíc mohli děkovat Sajdlovi, který lapil trestné střílení.

Kolín promarnil ve druhé části další dvě početní výhody a to byla chyba. Pak totiž domácí přidali, po oslabeních se výrazně zvedli a to demonstrovali dvěma přesnými zásahy. Vedení o tři branky bylo pro domácí povzbudivé, naopak hosty to zřejmě zlomilo.

V závěrečné třetině přidali rozjetí domácí hokejisté další tři branky. Kolín se nedokázal vzepřít a dovolil Vsetínu výhru po dvou domácích porážkách. Kolínský gólman se v bráně pořádně oháněl, Vsetín byl ale při střelecké chuti a to předvedl dokonale.

„Utkání bylo jednoznačné ze strany domácích. My jsme jim byli důstojným soupeřem jen v první třetině. Od druhé části byli domácí lepší ve všech směrech,“ sportovně přiznal Petr Martínek, jeden z kolínských trenérů.

Hosté nebyli kompletní. Chyběli Štohanzl, Veselý, Sklenář, Váchal. A v průběhu utkání ještě odstoupil Krejčík. „Chybělo nám dost hráčů, ale na to se nechceme vymlouvat. Náš výkon to ale ovlivnilo. Každopádně na soupeře jsme neměli, byl jasně lepší,“ přidal Martínek. „Bez tolika hráčů to bylo těžké a my jsme to nezvládli,“ dodal Martínek.

Nejvyšší čas napravit si reputaci. Šanci mají hokejisté Kolína už v sobotu, na svém ledě hostí od 17 hodin Porubu.

Branky a nahrávky: 12. Vítek (Buchta, Hořanský), 17. Zeman (J. Říha, R. Vlach), 29. D. Březina (Vítek, Hořanský), 35. Štach (R. Půček), 43. D. Březina (Vítek), 53. Klímek (Jerofejevs, Rob), 55. Gago – 12. Petržilka (Matějček, Čížek). Třetiny: 2:1, 2:0, 3:0.

VHK ROBE Vsetín: Málek – Jerofejevs, Štach, Hryciow, Říha, Ondračka, Buchta, Jenáček – Gago, Jonák, Rob – Berger, Vlach, Zeman – Půček, Kucharczyk, Klímek – Hořanský, Březina, Vítek.

SC Kolín: Sajdl – Piegl, Čáp, Šalda, Kukla, Kachyňa, Čížek – Jankovský, Šafránek, Král – Svoboda, Morong, Krejčík, Zumr, Matějček, Petržilka – Dvořák, Semirád, Poppel.