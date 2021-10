Frýdek-Místek – Kolín 2:3 sn

Vyrovnaný, ale opatrný hokej bez větších šancí se hrál po celou první třetinu. Diváci se gólu nedočkali a čekali, co jim týmy předvedou ve druhé části. O mnoho lepší to rozhodně nebylo. Alespoň co se týče střílení branek. Padla jen jediná. Skóre otevřel domácí Zbořil. Ještě hůře po těle bylo Kozlům po pěti minutách hry ve třetí třetině. To přidal druhý gól domácích Bartoš. Stav dva nula s hosty zase tolik neotřásl. Jan Veselý dostal v přesilové hře Kolína ideální přihrávku před bránu a se zakončením si poradil náramně. Kolín pak donutil Frýdecké k hrubé chybě, kterou potrestal vyrovnávacím gólem pět minut před koncem Matějček. Stejně jako sobotní utkání dospělo i toto do prodloužení.

To ale nerozhodlo a na řadu přišly samostatné nájezdy. A v nich si Kozlové vystřelili druhý bonusový bod. Kralovali gólmani. Jediný, kdo uspěl, byl ve čtvrté sérii kolínský Čížek, který vymíchal gólmana a rozhodl.

„Utkání bylo hodně těžké. Dost šancí jsme neproměnili, ale hodně šancí měli i domácí. My jsme hodně útočili, cítili jsme šanci, ale z toho pramenily chyby. V bráně jsme měli ale výborného Sejpala, který chytal skvěle, stejně jako v sobotu Sajdl,“ uvedl Petr Martínek, jeden z kolínských trenérů. „Ve třetí třetině jsme dostali nešťastný gól a domácí odskočili na dva góly. To bylo složité. Ukázal se ale charakter mužstva, kluci se semknuli a dokázali jsme vyrovnat. V závěru jsme ubránili přesilovku soupeře a v nájezdech jsme zvolili správně,“ radoval se Martínek.

Čtyři body ze dvou „moravských“ zápasů? „Jsou dobré, my je bereme,“ usmál se kouč Kolína.

Branky a nahrávky: 28. Zbořil (Matyáš), 45. David Bartoš (O. Šedivý, J. Michálek) – 53. Veselý (Král, Čáp), 56. Matějček (Veselý, L. Krejčík), rozh. náj. V. Čížek. Třetiny: 0:0, 1:0, 1:2.

HC Frýdek-Místek: Šimboch – Zbořil, Matyáš, Ciura, Teper, D. Krenželok, Zahradníček, J. Michálek - O. Šedivý, David Bartoš, R. Szturc – Lyszczarczyk, Komorski, Martynek – Christov, Peterek, Klimša – Matiaško, Čmiel, Ján Blaško.

SC Kolín: Sejpal – Piegl, Čáp, Váchal, Kukla, Kachyňa, V. Čížek, Klodner – Jankovský, Šafránek, Král - L. Krejčík, Morong, Veselý – Zumr, Štohanzl, Matyáš Svoboda – Jaroslav Dvořák, Matějček, Petržilka.