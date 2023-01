Předešlé dva zápasy byly hodně vyrovnané a skončily těsnými výhrami domácích celků. V Chrudimi vyhrály Pardubice 3:2, v Kolíně byl konečný stav 2:1. Tentokrát to nejprve vypadalo na jasnou záležitost Kozlů, kteří vedli už čtyři nula, Pardubice se ale vrátily do utkání. Nakonec Kolín vítězství ubojoval.

Hostům vyšla parádně první třetina, která tak předurčila ráz dalším minutám. Kolínu se povedlo pohnout ukazatelem skóre hned třikrát. Solidní snahu s několika střelami na gólmana Soukupa utnul hostující Šedivý. Obraně prostě ujel a nadvakrát překonal Nečase. To běžela šestá minuta. Na konci třinácté minuty Kozlové proměnili přesilovou hru. Vytvořili si velký tlak a puk do brány došťouchal Sklenář. Pak Kolín přežil oslabení a záhy udeřil znovu. Kozlové vyhráli vhazování před Nečasem a Král jej prostřelil potřetí. A to už byl pořádný náskok.

Do brány pardubické rezervy šel od druhé třetiny Klouček, který držel čisté konto více než čtyři minuty. Pak jej překonal bývalý kapitán áčka Dynama Petr Koukal v přesilové hře, v níž byli hosté hodně aktivní a za to byli odměněni. Ve 33. minutě byli současně vyloučeni domácí Rákos a kolínský Matějček za hrubost a hra čtyř proti čtyřem svědčila domácím. Svoboda vsítil branku naděje pro Pardubice. Náskok tří branek si tak nesl Kolín i do závěrečné třetiny.

Jestli si ale někdo myslel, že je hotovo, byl na omylu. Dynamu vyšel start do závěrečné periody přesně podle jeho představ a po necelé minutě a půl skóroval Urban. Za další tři minuty přišel kontaktní gól. Domácím končila přesilovka, když na ránu Matýse do horní části branky Soukup recept nenašel. Střídačka Kozlů okamžitě reagovala oddechovým časem. To spolu s přesilovkami Kolína pomohlo. Hosté nakonec odolali a dvě vteřiny před koncem pojistil výhru do prázdné brány Síla.

Další utkání sehrají Kozlové na svém ledě. V sobotu od 17 hodin hostí celek Poruby hrající ve výborné formě a hájící nejvyšší příčky tabulky Chance ligy.

Branky a nahrávky: 34. Svoboda (Hruška, Bukač), 42. Urban (Svoboda), 45. Matýs (Hanousek, Rákos) – 6. Šedivý, 13. Sklenář (Korkiakoski), 17. Král (Koukal), 25. Koukal (Novák, Piegl), 60. Síla (Sklenář). Třetiny: 3:0, 1:1,

HC Dynamo Pardubice B: Nečas (21. Klouček) – Bukač, Zdráhal, Chabada, Hanousek, Nedbal, Kaštánek, Kubíček – Kadlec, Rákos, Matýs - Urban, Hruška, Svoboda – Lichtag, Kaut, Půhoný - Zeman, Machač, Kaplan.

SC Marimex Kolín: Soukup – Cibák, Čáp, Aubrecht, Piegl, Marcel, Zajíc, Naar – Novák, Koukal, Král – Sklenář, Korkiakoski, Ouřada - Síla, Morong, Lang – Šedivý, Matějček, Jelínek.