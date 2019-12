Po čtyřech výhrách od začátku sezony se druhá porážka za sebou začala rodit ve druhé třetině. Tým vedený kapitánem Jakubem Jeřábkem inkasoval nejprve z hole Dennise Rasmussena, následně se prosadil ještě Malte Strömwall. Další gól už Marek Langhamer nedostal, Češi se dostali ve třetí části na dostřel díky Hynku Zohornovi, ale více toho už nestihli. Prázdnou branku při power play trefil ještě Rasmussen.

Českému týmu při nástupu nezahráli organizátoři kvůli technické chybě hymnu, kterou následně odzpívali fanoušci.

Úvodní dějství příliš vzruchu před brankami nepřineslo. Až v 15. minutě vychytal Sylvegarda Langhamer, následně se ale český tým z chvilkového švédského náporu vymanil, Seveřanům dokázal ujet Sekáč, ale neměl už dostatek sil na přesnější zakončení.

V nástupu do druhé třetiny převedl parádní sólo přes celou délku kluziště obránce Lööv. Přes bránícího Jeřábka se protlačil až do koncovky, Šustr nestihl uklidit kotouč do bezpečí a dojíždějící Rasmussen v čase 20:47 otevřel skóre.

Ve 25. minutě pálil dvakrát po sobě Zaar, v obou případech měl ale navrch Langhamer. Jen o chvilku později musel na trestnou lavici Krejčík a Švédové ho vrátili zpět do hry už po 42 sekundách: Strömwall dostal puk u branky, trošku si odcouval a s pomocí bližší tyčky propálil Langhamera. Kontrovat mohl záhy Jaškin, jenže nedal. Český výběr pak nevyužil dvě přesilovky. Při té druhé zahrozil opět Sekáč, ale ani on nenašel recept na Larse Johanssona.

Český tlak Švédové ustáli

Ve třetí části pálil hodně nebezpečně Pavlík. Na druhé straně vzápětí udělal obrovskou chybu uvnitř vlastního obranného pásma Krejčík, jehož nahrávku bekhendem vystihl Händemark a jel sám na Langhamera, ten ale pojistku Švédů výborným zákrokem odmítl.

Brzy nato museli Švédové do čtyř a Čechům stačil ke gólu podobný čas jako předtím při využití přesilovky soupeři. Hynek Zohorna skvěle využil clonu před gólmanem a snížil. Gól český tým pořádně nabudil a Švédové pak místy nevěděli, kde jim hlava stojí.

Vše včetně dlouhé power play v českém podání ale nakonec ustáli. Definitivu jim zajistil Rasmussen, poté co obral u hrazení o kotouč Sekáče a 27 sekund před vypršením základní doby přidal třetí gól Švédů.

ČR - Švédsko 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

Branky a nahrávky: 49. H. Zohorna (Filippi, Jeřábek) - 21. Rasmussen (Lööv, L. Johansson), 27. Strömwall (Tömmernes, A. Petersson), 60. Rasmussen. Rozhodčí: Morozov, Fatějev - Šalagin, Slavikovskij (všichni Rus.). Vyloučení: 1:4. Využití: 1:1. Diváci: 9178.

ČR: Langhamer - Šustr, Jeřábek, Mozík, Krejčík, Klok, Moravčík, Hrbas, Vitásek - Jaškin, Nestrašil, Sekáč - Sedlák, Filippi, Lenc - Rousek, Horák, R. Pavlík - H. Zohorna, R. Zohorna, O. Beránek. Trenéři: Miloš Říha st., Miloš Říha ml., Robert Reichel a Karel Mlejnek.

Švédsko: L. Johansson - Lööv, Tömmernes, Hansson, Dahlbeck, E. Johansson, Lundberg, Andersson - Pääjärvi, Rydahl, Strömwall - Bromé, L. Johansson, Bristedt - Zaar, Rasmussen, A. Petersson - Brodin, Händemark, Sylvegard. Trenéři: Johan Garpenlöv a Markus Akerblom.