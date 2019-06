/FOTOGALERIE/ Když přijde řeč na hokej, oči mu září, z paměti loví jednu historku za druhou. Povídání se ale rychle stočí na puky. Těm totiž soukromý zemědělec František Pokorný věnuje všechen volný čas, vyhradil jim i jednu místnost ve svém domě ve Staré Říši. První si František Pokorný koupil v roce 1972, nyní vlastní přes 2 700 kusů, převážně originálů z těch nej světových akcí.

„V letech 1947 – 1992 se Čechoslovákům podařilo vybojovat titul mistra světa šestkrát, z toho třikrát v Praze. Česko zatím na Mistrovství světa v hokeji získalo šest zlatých medailí plus zlato z Olympijských her v Naganu. Slovensko má jedno zlato. Já mám puky ze všech těchto akcí. Jen v případě zlatého úspěchu z let 1947 a 1949 jde o repliky. Tehdy se totiž hrálo s obyčejnými černými puky, ty potištěné se speciálním logy se začaly dělat až později,“ vzpomíná na největší hokejové úspěchy Pokorný.