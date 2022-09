Úvod zápasu nabídl vyrovnanou podívanou, během které se ani jeden z týmů do velikých šancí nedostával. Když už se však Kolínští, případně Trenčínští dostali do nějaké příležitosti, tak dokázali zakročit brankáři Borák nebo Soukup. Ten vytáhl kvalitní zákrok proti šanci Petráše. Po dvaceti minutách tak v Púchově platilo bezbrankové skóre. Co však v úvodní dvacetiminutovce nechybělo? Tvrdé a nepříjemné zákroky. Nevybíravě byli faulováni třeba Vojtěch Síla nebo René Piegl, po zákrocích na kolínské hráče došlo dokonce k několika pošťuchovačkám.

Do prostřední dvacetiminutovky vstoupili lépe hokejisté slovenské Dukly, kteří si vypracovali i několik přesilovek. Jednu z nich využil střelou od modré italský reprezentant Phil Pietroniro, jehož pokus z dálky přes clonu zapadl až za Soukupa. Za kolínské barvy odpověděl kapitán. Po buly v útočném pásmu vybojoval v rohu kotouč Zdeněk Král, jenž jej předložil Petru Koukalovi, který z dobré pozice procpal puk za gólmana Boráka. Vstřelený gól hosty ze středu Čech nabudil, i přes velký tlak se nicméně druhé branky ve druhé třetině nedočkali.

Ve třetím pokračování zápasu byl duel již poněkolikáté přerušen z důvodu mlhy na ledě, kterou se hráči v pauzách snažili rozjezdit. To se ale příliš nedařilo. Ve 45. minutě se domácí nicméně očkali druhé branky v zápase, tvrdá střela Šimona Petráše totiž skončila v síti za Soukupem podruhé. Už to vypadalo, že si Dukla Trenčín dojde proti Kozlům pro vítězství, jenže minutu před koncem si Čáp vyměnil kotouč s Petrem Kolmannem a jeden z nejzkušenějších obránců v kádru Kolína bombou od modré srovnal. A tak se šlo do prodloužení. To ale hosté zahájili v dlouhém oslabení tří proti pěti.

V nastaveném čase nakonec Kozlové tlaku domácích odolali i díky vybojovanému faulu, a tak se nakonec šlo do nájezdů. V nich uspěli postupně Petr Koukal, Jan Veselý i Kryštof Ouřada. Vzhledem k tomu, že na domácí straně neuspěl nikdo, tak se svěřenci Jana Šťastného mohli radovat z výhry v generálce nad slavným slovenským soupeřem.

„Utkali jsme se s velmi těžkým protivníkem ze slovenské extraligy, ale naším cílem bylo sehrát nějaké těžké utkání před vstupem do naší soutěže. Myslím si, že jsme sehráli velice vyrovnaný zápas, měli jsme více vyložených brankových příležitostí, ale nevyhráli jsme v základní hrací době. A to proto, že jsme nedávali velké šance a také proto, že jsme byli hodně nedisciplinovaní při momentech, kdy se nám nabízeli přesilové hry, tak my dělali hloupé fauly. Ve své podstatě jsme si nimi málem prohráli utkání, protože jsme dostali dva góly při přesilovkách soupeře,“ vyprávěl po utkání jeden z kolínských trenérů Petr Martínek. „Zároveň nás ale potěšilo, že jsme v závěru vyrovnali. Pak přišly ale další dva fauly a my měli hrát celé prodloužení v oslabení, i když soupeř poté také fauloval. Oslabení jsme nakonec přečkali a v nájezdech rozhodli. Myslím si, že to vítězství bylo zasloužené. Ne v základní hrací době, protože soupeř měl také nějaké šance, ale výhru po nájezdech bereme,“ potěšil výsledek kolínského kouče. „Pro psychiku hráčů je důležité, že dokázali vyhrát s extraligovým Trenčínem. Soupeř sice nebyl kompletní, ale stejně tak i my. Hru ale hodně ovlivnila mlha, ta byla snad ještě větší než v Kolíně, takže několikrát museli rozhodčí přerušit zápas a hráči mlhu rozjezdit na ledě. To bylo negativum. Ale celkově hodnotíme utkání pozitivně, jsme rádi, že jsme jej zvládli,“ dodal Martínek.

Branky a nahrávky: 24. Pietroniro (Heinerö), 45. Petráš (Pietroniro, Heinerö) – 32. Koukal (Král), 59. Kolmann (Čáp, Veselý), rozh. náj. Koukal. Vyloučení: 8:8, navíc Kolmann (Kolín) 5 + do konce zápasu za napadení. Využití: 2:0. Rozhodčí: Krajčík, Lesay – Jurčiak, Rehák.

HK Dukla Trenčín: Borák – Starosta, Martiška, Ulrych, Pietroniro, Ozols, Chromiak, Kupec - Sloboda, Heinerö, Petráš – Jakubec, Čacho, Thelin – Razgals, Sojčík, Belluš – Hudec, Ferenyi, Stahoň.

SC Marimex Kolín: Soukup – Kolmann, Čáp, Naar, Niko, Piegl, Kukla - Veselý, Koukal, Král – Dlouhý, Nedvídek, Ouřada – Síla, Morong, Jankovský – Pilný, Šedivý, Lang.

Daniel Krátký