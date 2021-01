Čeká se vyrovnaný duel. Kdo vyhraje jako první v letošním roce?

V sobotu míří kolínští hokejisté do Frýdku-Místku. Ten v novém roce odehrál už dvě utkání a dvakrát prohrál. V Porubě 0:5 a doma s Třebíčí 2:3. Body tak chtějí Frýdečtí získat alespoň do třetice. Dovolí jim to kozlové, nebo ne?

Hokejové utkání mezi týmy SC Kolín a Rytíři Kladno se hrálo 6. ledna 2021. | Foto: Deník / Michal Bílek

Kolín pojede teprve ke svému druhému utkání po vánoční přestávce. V prvním mači ve středu prohrál doma 1:2 s Kladnem. A stejně jako domácí, i Kolínští by chtěli v sobotu bodovat. Vyrovnaná bude možná vůle na ledě, ale co je rozhodně vyrovnané, to jsou čísla obou sobotních soupeřů. Trenér Jarolím: Nemám potřebu lidem něco dokazovat. Boleslavi chci pomoct Přečíst článek › Kolín je aktuálně patnáctý s osmnácti body, Frýdek je šestnáctý s šestnácti body. Kolín má ještě utkání k dobru. Kozlové nasázeli zatím 42 branek, tedy tři na zápas, Frýdek 40, tedy 2,6 na zápas. Kolínští inkasovali 48krát, tedy 3,4 branky na zápas a Frýdek 49krát, tedy 3,3 branky na zápas. Sobotní duel tedy slibuje napínavý souboj nejen o lepší postavení v tabulce, ale také o první výhru v roce 2021. Utkání začíná v 17 hodin. Kolínský Jan Stehlík: Věřím, že na Jágra by přišly čtyři tisíce lidí Přečíst článek ›