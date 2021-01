"Na zápas jsem plně připraven. Posledních osm měsíců jsem jen bruslil a trénoval, takže na zápas se moc těším. Jsem hodně nabuzený, a že se hraje už ve středu? No co," smál se Snuggerud, přestože za sebou měl- únavnou patnáctihodinovou cestu z Minnesoty přes Amsterodam do Prahy.

Snuggerud byl draftován v roce 2014 Chicagem v pátém kole jako 141. v pořadí. V týmu Black Hawks si však zahrál jen přípravné zápasy, do NHL se probíjel marně i při zkušebních Try outech na farmách Tampy Bay a New Jersey. Špatný obránce to ale není. Třeba v kvalitní univerzitní soutěži NCAA byl členem All Stars teamu.

Zkušenosti má také ze dvou kratších evropských angažmá. V roce 2019 exceloval v play off v norském Stavangeru, kde nasbíral v 11 zápasech 7 bodů. V minulém ročníku odehrál kromě duelů farem v USA také 10 zápasů za rakouský Innsbruck v EBEL lize (0+6). Letos zatím nehrál nikde. "My si ho prohlédli na nějakých videích, protože nám ho doporučil agent, jenž nám předtím dojednal příchody Brady Austina, Brendana O´Donella či Zacha Frye. Chtěli jsme bruslivého ofenzivního obránce, a to Luc splňoval," vysvětlil příchod Američana do týmu trenér a sportovní manažer David Čermák.

Ten uvítal posilu už na dobrovolném pondělním odpoledním tréninku, v úterý se pak na ledě setkal i dalším Američanem Zachary Fryem, který ho přivítal slovy: Čau kámo!

Jméno Snuggerud jsme mohli najít v 80. letech v NHL. Lucův strýc Dave ji hrával šest sezon za Buffalo, San Jose a Philadelphii. Barvy Spojených států pak hájil na olympiádě 1988 v Calgary a na MS 1989 ve Švédsku. Na obou akcích dal dokonce Československu branku. V Calgary jeho tým podlehl našemu 5:7, ve Stockholmu přispěl Snuggerudův zásah k bodu za prohru v prodloužení 4:5, ale nakonec USA padly kontumačně 0:5 kvůli dopingu Corey Millena. "O tom popravdě nevím. Ale je pravda, že naše rodina je hokejová a já od mala dostával spoustu rad, a to zejména od mého táty. Rozvíjel jsem se díky oběma," dodal nový kladenský bek, jehož uvidí fanoušci ve středečním taháku Chance ligy Kladno - Poruba. Startuje v 18 hodin a sledovat ho můžete prostřednictvím internetového přenosu.

Zdroj: Rytíři Kladno

Luc Snuggerud (vlevo) s dalším Američanem v týmu Zachary Fryem.