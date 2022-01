Svatá pravda. Soutěž je vyrovnaná a rozhodovat může každý bodík. Doma je nezbytně nutné vyhrávat. I proto, že Kolín pak jede ve středu do Třebíče. „Musíme bodovat. Po prohře v Litoměřicích je potřeba rychle zregenerovat a snad soupeře skolíme,“ přeje si kolínský kormidelník, který kvůli covidu v posledních dvou zápasech na střídačce chyběl.

Slavia naposledy vyhrála v Benátkách, předtím prohrála ve Frýdku-Místku a tři zápasy předtím také zvítězila. Kolín vyhrál šest utkání v řadě (sedmé díky kontumaci s odstoupivší Kadaní), pak třikrát prohrál, dvakrát bral šest bodů a naposledy padl u lídra. „Musíme hrát výborně dozadu. Z toho vychází i naše hra směrem do ofenzivy. Slavia porazila Benátky, hrála dobře. My musíme udělat maximum pro to, abychom vyhráli. Bude to řehole,“ má jasno Petr Martínek.

Kozlové v prvním vzájemném zápase porazili doma Slavii těsně 4:3, u soupeře pak padli 0:4.