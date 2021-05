Ve hře byly dvě varianty. Kluby nakonec skoro jednohlasně zamítly rozdělení soutěže po polovině základní části na dvě výkonnostní skupiny podle pořadí. Bude se tedy hrát tříkolově každý s každým.

„My jsme byli pro stejný systém jako většina klubů. Přesto s tím úplně spokoneni nejsme, systém není úplně spravedlivý. Jenže vzhledem k počtu zápasů a počtu účastníků asi jiná varianta nebyla možná,“ uvedl Petr Martínek, trenér kolínských Kozlů.

V základní části bychom tedy měli vidět čtyřicet osm utkání v jednapadesáti kolech (kvůli lichému počtu sedmnácti účastníků). Následovat má předkolo play off hrané na dva vítězné zápasy. Čtvrtfinále by se hrálo na tři, semifinále a finále už na čtyři vítězné duely.

Záchranářské války

Obrovsky atraktivní boje však příští ročník nabídne i na opačném pólu tabulky. Poslední dva týmy na 16. a 17. místě sestoupí přímo do druhé ligy. Celky na 12. – 15. pozici čekají série play down a dva poražení by měli rovnou spadnout o soutěž níže.

Ani vítězové play down ale nebudou mít vyhráno, mezi sebou si to rozdají o jistotu záchrany, poražený půjde do baráže s nejlepším celkem druhé ligy. Suma sumárum, v novém ročníku může o soutěž níže sestoupit až pět prvoligových celků!

„Strašák sestupu pro pět mužstev je opravdu velký. To je jasné. Také proto se kluby přiklonily k té tříkolové variantě. Je to hodně tvrdé, hodně kruté. Ale na druhou stranu pro všechny stejné. Musíme se s tím popasovat a porvat, abychom soutěž zachránili,“ uvedl Martínek.

Příprava jeden naplno

Kolínští Kozlové rozhodně nezahálejí. Chystají se „na suchu“, trénovat budou až do poslední červnového dne. Pak přijde na řadu třítýdenní volno. „Do další fáze přípravy se pak zapojíme asi dvaadvacátého července, to už bychom měli jít na led. Od začátku srpna totiž budeme hrát přípravné zápasy, budeme hrát dva týdně a na to musíme být dobře připraveni,“ dodal kouč Kolína.