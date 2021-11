Domácí nastoupili v pozměněné sestavě. První start si připsali obránce Jelínek a také útočník Síla. Velkou hrozbou pro hosty měl být loni nejproduktivnější hráč Chance ligy Patrik Miškář, který předčasně ukončil hostování v Karlových Varech a patří nyní Hradci Králové, za nějž může rovněž hrát.

Jenže hosté vlétli na kozly jako uragán. Neuběhly ani tři minuty, když zubři předvedli svou velkou sílu. Ryhle přejeli kluziště a povedený brejk zakončil gólovou střelou Herman. Kolín se chvilku ze šoku probíral, k tomu mu pomohly i přesilové hry. Tlak domácích sílil, ale branky se kolínský zimák nedočkal. Hosté přečkali tři oslabení a na konci první části sami udeřili. Ukázali kozlům, jak se mají proměňovat přesilovky.

Domácí se v prostřední části nechtěli s nepříznivým stavem smířit. Ostřelovali gólmana Petráska ze všech možných pozic. Ten odolával, jeden pokus zastavila dokonce jeho maska. Kolínští střelci si vylámali zuby. A přišel znovu trest. A jak jinak než v přesilovce. Zubři byli v trháku a na koni. To potvrdili za další čtyři minuty a utkání začalo zavánět debaklem pro domácí. I druhá perioda skončila nula dva pro hosty.

I poslední maličkou naději na lepší výsledek vzali hosté kozlům hned v prvním střídání ve třetí třetině. Za dvaadvacet vteřin přidali pátý gól. Zameteno. Zápas byl na střely vcelku vyrovnaný – domácí jich měli třicet, hosté jen o čtyři více. Jenže kolínským střelcům asi vysnul střelecký prach. A naopak hosté si utkání užívali. Do konce utkání přidali další dvě branky a debakl byl na světě.

„Utkání těžko rozdýchávám,“ ulevil si jeden z kolínských trenérů Petr Martínek. „Nezvládli jsme utkání v žádném směru. Ani dopředu, ani dozadu, propadli jsme v bezbrankovém prostoru, kde naprosto dominoval soupeř,“ přiznal Martínek. „A bez vstřeleného gólu nemůžeme pomýšlet na dobrý výsledek.“

Co teď? Je potřeba se oklepat a přilákat lidi do hlediště dobrým výkonem a hlavně výsledkem. „Chtěl bych se všem fanouškům, kteří toho byli svědky, omluvit. Mrzí mě to hlavně kvůli nim. V této těžké době jsme předvedli takový neomluvitelný výkon. Snad budou další zápasy radostnější,“ přeje si kouč kozlů.

V sestavě Kolína nastoupili někteří hráči poprvé. „Zraněného máme Kuklu, takže jsme pozvali z Příbrami našeho hráče Jelínka. Do útoku nastoupil Miškář, který se vrátil do Hradce. Uvidíme, kolik toho odehraje právě za Hradec a zda ho budeme mít k dispozici,“ dodal Martínek.

V sobotu jedou kolínští hokejisté do Vrchlabí, pak mají týdenní pauzu a v pondělí 15. listopadu doma přivítají Litoměřice.

Kolín – Přerov 0:7

Branky a nahrávky: 3. Herman (Ministr, Jakub Svoboda), 19. Krenželok (Pšurný, Černý), 35. Süss (Navrátil, Pšurný), 39. Novák (Jakub Svoboda, Matěj Svoboda), 41. Ministr (Jakub Svoboda, Herman), 48. Navrátil (Süss), 52. M. Kratochvil (Hrabal, Jakub Svoboda). Třetiny: 0:2, 0:2, 0:3.



SC Kolín: Strmeň (52. Tichý) – Piegl, Čáp, Kachyňa, Čížek, Váchal, Jelínek – Jankovský, Šafránek, Král – Sklenář, Miškář, Veselý – Krejčík, Matějček, Svoboda – Zumr, Morong, Poppel – Síla.



HC ZUBR Přerov: Petrásek – Černý, Krenželok, Kubeš, Hrabal, Ševčík, Krisl, Hamrlík – Süss, Pšurný, Navrátil – Ministr, Herman, Jakub Svoboda – Matěj Svoboda, Dvořák, Novák – Jan Svoboda, Kratochvil, Indrák.