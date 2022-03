Bonus za splněný cíl: hokejisté vstupují do nadstavby. Postaví se Prostějovu

Cíl, kterým byla záchrana v Chance lize, splnili, a vlastně ještě překročili. Hokejisté Kolína si zahrají předkolo play off. A to se dá jistě považovat za solidní úspěch. Vždyť hrát celou základní část pod hrozbou sestupu, to rozhodně nebylo snadné. Spíš to muselo být vyčerpávají. Fyzicky i psychicky. Nyní jim v cestě stojí Prostějov.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Z hokejového utkání Chance ligy Kolín - Poruba (1:3) | Foto: Michal Malinovský

Kolín poslední zápas základní části nezvládl a na svém ledě prohrál s Porubou 1:3. Vadit mu to ale nemuselo, o předkolo nepřišel. Trenér Petr Martínek byl spíše rozmrzelý z výkonu. „Hlavně kvůli fanouškům. Ti si zasloužili lepší výkon,“ uvedl po utkání kouč Kolína. Po tomto zápase vlastně kozlové čekali, kdo že to na ně vyjde. Rýsovala se pražská Slavia, jenže Vrchlabí nezvládlo domácí duel s Frýdkem-Místkem a do předkola se nedostalo. Tak proklouzl právě Frýdek. Ten ale zastal za Kolínem na desátém místě, takže na modrobílé nakonec vyšel osmý Prostějov. Slavia by byla rozhodně atraktivnější soupeř. „To se takhle nedá říct. Nemohli jsme si vybírat, máme pokoru k tomu, že jsme se zachránili. To byl náš hlavní cíl,“ uvedl Martínek. Kam na fotbal: Okresní týmy prověří svoji herní formu v generálkách A bude Prostějov hratelný protivník? „Hratelní jsou všichni. Bude to o přístupu a o štěstí,“ přidal jeden z kolínských trenérů. Pražané by byli zajímavější hned z několika pohledů. Zvučné jméno, fanoušci na obou stranách, malá vzdálenost na cestování. „Víc jsme si Slavii přáli,“ přiznal po chvilce Martínek. „I kvůli fanouškům, kteří by nám vytvořili parádní atmosféru i na Slavii. Ale bohužel,“ dodal kouč kozlů. Kolín tak hraje v sobotu první zápas série hrané na dva vítězné mače na svém ledě s Prostějovem, utkání začne v 17 hodin. Druhé utkání se hraje v pondělí u soupeře, případný třetí rovněž hned o den později.