Příprava na ledě probíhá podle představ trenérů. A k vyladění formy budou sloužit zápasy. Ten první se hraje už ve čtvrtek. „Po dlouhé době si zahrajeme utkání, takže se všichni moc těšíme. Hlavně kluci, kteří dva týdny jen tvrdě trénují. Dělali jsme hlavně na kondici, hráči nabírali objem. Kluci jsou plni elánu a věřím, že podají co nejlepší výkon. Hodně z nich ještě stále bojuje o to, kdo u nás zůstane,“ uvedl jeden z kolínských trenérů Petr Martínek.

Do letního drilu nastoupilo třicet borci. V zápase dostanou šanci všichni. „Chceme ještě hráče vidět a pak přijde na řadu zúžení kádru,“ řekl Martínek.

Na startu přípravných utkání se jedná o hodně silného protivníka. Partnerský Mountfield Hradec Králové je účastníkem extraligy. „Těžké to bude. Uvidíme, jak na tom budeme, bude to pro nás určité porovnání. Ani jeden tým není nyní ve finální fázi přípravy ani ve finálním složení kádrů. Určitě to ale bude zajímavá konfrontace,“ má jasno kouč kolínských Kozlů.

Je jasné, že nyní ani nejde o výsledky, ale spíše o předvedenou hru. „Zatím jsme se věnovali taktickým věcem jen částečně, spíše okrajově. Na taktice budeme dělat příští týden. Hra by měla být podobná tomu, co jsme předváděli. Uvidíme, jak se s tím hráči popasují. Nejde od toho moc očekávat. Ale tím nechci být alibistou, takže doufám, že nám hráči se složením týmu pro sezonu ještě více zamotají hlavu,“ usmál se Martínek.

Mužstvo Kolína má v plánu sehrát jedenáct přípravných duelů. A to je pořádná porce. „Je to víc, než jsme čekali,“ přiznal kouč. „Jenže se naskytla možnost zahrát si proti Hradci Králové, Salcburku nebo Grazu, to nebylo v plánu. Když ta možnost přišla, tak jsme souhlasili. Bude to hlavně tahák pro diváky, pro které hrajeme. Budou to zajímavá utkání,“ je přesvědčený Petr Martínek.

Jan Veselý sice trénuje, ale je po operaci, takže do zápasu ještě nezasáhne. Zranění jsou Král a Matějček. A Kachyňa odehraje dva přípravné zápasy za České Budějovice.