Hokejisté Kolína v sobotu zápolili na domácím ledě s Táborem o lepší místo v tabulce druhé ligy skupiny Střed. Vyrovnaný zápas v závěru převrhli na svou stranu a po zisku tří bodů za výhru 2:1 jsou bod před Táborem a mají zápas s Čínou k dobru.

Hokejisté Kolína (v modrém) porazili Tábor 2:1. | Foto: Jan Kobzáň

„Bylo to hodně vyrovnané utkání. Byla to taktická bitva. Tábor je výborné mužstvo. Věděli jsme, co hraje. Víc jsme vycházeli z defenzivy, ale až na pár výjimek se nám dařilo. Dali nám jen jednu branku po těžké chybě. To ale k hokeji patří,“ uvedl trenér Kolína Petr Martínek.