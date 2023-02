Kolín s Jihlavou v letošní sezoně prohrál těsně 2:3, pak ji dvakrát porazil vyšším rozdílem – 6:1 a 5:0. Do třetice ale neuspěl, prohrál v prodloužení.

Domácí hokejisté si asi přečetli nápis u kotle „Hoši bojovat“. Hned první lajna udeřila, chybu gólmana Berana potrestal kapitán Koukal. To mělo přidat na psychice domácích. Jenže vedení Kolína netrvalo dlouho, už v šesté minutě ujel obraně našlápnutý Karabáček a překonal Soukupa. Pak navíc Jihlava proměnila svoji první přesilovou hru a šla do vedení. O něj ale ještě do konce první části přišla. Kozlové udeřili také v početní výhodě, do listiny střelců se zapsal Sklenář. A lidé na tribuně zase pořádně ožili.

Také úvod prostřední periody se kolínským hokejistům povedl. Šanci Koukala gólman Jihlavy vychytal, za pár minut byl ale na pokus stejného střelce krátký. Jihlava ale znovu přidala a pořádně obraně Kolína zatápěla. Soukup předvedl těžký zákrok při pokusu Dvořáka, následně Cachnín tečoval puk těsně vedle. Vyrovnání se borci z Vysočiny dočkali ve 33. minutě. Kolín hrubě chyboval v rozehrávce a Skořepa měl celkem snadnou úlohu. Gól měl na hokejce domácí Sklenář, trefil ale je tyč Beranovy brány. Na druhé straně odpověděl Handl, naštěstí pro domácí těsně minul.

Nová posila Hlízova Petr Zdeňka razí své heslo: Nikdo nesmí projít

Závěrečná třetina slibovala opět pořádné drama. Byla to hlavně taktická bitva, ve které nikdo nechtěl vyrobit chybu, která by mohla být pro vývoj zápasu zásadní. Šancí tedy rapidně ubylo. A ty co se naskytly, gólem neskončily. Kolín přišel o zraněného Ouřadu, kterému museli spoluhráči pomoci v 52. minutě s odchodem do kabiny. Pak měl obrovskou šanci kolínský Lang, Beran jej ale parádně vychytal. Osudným se mohlo pro domácí stát vyloučení Čápa chvíli před koncem, Kozlové ale oslabení ustáli a šedesát minut základní hrací doby nerozhodlo.

Prodloužení ale trvalo pouhopouhých šestnáct vteřin. Autorem vítězné branky byl jihlavský Karabáček, domácím tak zbyl jen bod. A to je málo.

„Jsme zklamaní, věděli jsme, o co se hraje. Bohužel jsme urvali jen bod. Šance na předkolo stále ještě je, ale hodně jsme si to zkomplikovali,“ měl po zápase jasno jeden z kolínských trenérů Petr Martínek. „Měli jsme výborný vstup do utkání, rychle jsme vedli 1:0. Ale všechny góly jsme soupeři darovali. Soupeři jsme tím umožnili brát body, nepodali jsme nejlepší výkon. Jednalo se o hodně bojovné a rychlé utkání, ale bylo tam velké množství nepřesností a chyb. Na mužstva možná dolehla tíha toho, že se hraje o play off. Nedá se nic dělat, stále žijeme a dokud je šance, tak musíme dřít a makat. A spoléhat, že soupeři zaváhají a my se do předkola dostaneme, ale bude to hodně těžké,“ uvědomuje si Martínek.

„Jsme hrozně moc rádi, že jsme dokázali zvládnout zápas za dva body. Věděli jsme, o co se hrálo. Musím kluky pochválit, protože když pominu prvních deset minut, kdy jsme byli zaražení a dostali první gól a domácí byli lepší, tak jsme se do toho dostali,“ těšilo jihlavského kouče Viktora Ujčíka. „Hráli jsme na tři lajny a celkově deset útočníků, během zápasu ještě jeden musel odstoupit, protože se necítil dobře. Jsme rádi, jak jsme to zvládli, na domácí máme šest bodů náskok a jen se modlím, aby nám to zase nepolehalo, protože nás čekají ještě tři kola. Abychom dali tým do obrany. Ale velký respekt a poklona klukům do kabiny,“ přidal Ujčík.

V sobotu zajíždí k dalšímu utkání Kozlové na led Šumperka, utkání začne v 17 hodin. Hned v pondělí hostí od 18 hodin Sokolov a základní část zakončí na ledě Vsetína ve středu 1. března od 17.30 hodin.

Branky a nahrávky: 1. Koukal (Čáp), 17. Sklenář (Morong, Piegl), 27. Koukal (Novák, Král) – 6. Karabáček (Křehlík, Bilčík), 10. Kočí (Handl, Pořízek), 33. Skořepa (Karabáček), 61. Karabáček (Skořepa). Třetiny: 2:2, 1:1, 0:0, - 0:1.

SC Marimex Kolín: Soukup – Aubrecht, Čáp, Piegl, Gaspar, Zajíc, Naar, Jelínek – Novák, Koukal, Král – Sklenář, Matějček, Ouřada – Šedivý, Morong, Lang – Moravec, Korkiakoski, Pajer.

HC Dukla Jihlava: Beran – Kolář, Haman, Bilčík, Kočí, Vala, Dvořák, Vovsik – Havránek, Skořepa, Karabáček – Chlubna, Handl, Pořízek – Cachnín, Juda, Brož – Křehlík.