Co očekáváte od svého angažmá v Kolíně a jaké si dáváte cíle do nové sezony?

Doufám, že naší hrou budeme především bavit diváky a že náš hokej bude atraktivní. Moje cíle nejsou individuální, ale především týmové. Chci být co nejvíce platný jako součást mančaftu a co nejvíce pomoci v těžké sezoně.

Máte z minulosti nějakou zkušenost s kolínským hokejem? Utkal jste se s Kozly někdy jako soupeř?

Proti Kolínu jsem nikdy předtím nenastoupil, a tak s ním nemám zatím žádné zkušenosti. Z týmu znám Marka Březinu a Marka Němce. Dlouho jsme se však neviděli. To jsou zatím jediní kluci, které znám.

V čem vidíte svoje největší přednosti a čím si myslíte, že dokážete týmu nejvíce přispět?

Ač jsem obránce, lépe se cítím v útočné fázi a v podpoře útoku. Snažím se často zakončovat třeba v přesilových hrách a využít tak svou schopnost střelby.

Kolín spolupracuje s Hradcem, tudíž existuje i možnost, že byste mohl po dobrých výkonech zaujmout i na extraligovém poli. Je to pro vás hlavní motivace v kolínském angažmá?

Samozřejmě to je něco, co jsem bral v potaz, ale rozhodně to není něco, na co bych se upínal. Teď jsem v Kolíně a budu se snažit odvádět co nejlepší služby právě pro něj. Uvidíme, co se stane časem.

V Chance lize nedávno podepsal smlouvu třeba Honza Výtisk. Jste tím typem obránce, který se rád zastane spoluhráče a nejde pro ránu daleko, nebo nejste milovníkem pěstních soubojů?

Nejsem úplně typem hráče, který by tyhle situace vyhledával, ale zároveň mi to nevadí, když je to potřeba. Občas si situace vyžaduje, aby obránce přitvrdil. Pokud bych se měl zastat spoluhráče, určitě bych neváhal.

