Skálopevné obrany, málo vyložených šancí a především žádný gól. To je vizitka první třetiny. Hrálo se sice ve velkém tempu, ale brankáři měli rozhodně méně práce než v jiných zápasech. Když už ale museli zasáhnout, oba předvedli, proč jsou právě oni mezi tyčemi. Domácí hráli dvě přesilovky, ale k souvislému tlaku se ani v jednom případě nedostali. Byli o něco aktivnější než jejich protivník, ale bez úspěchu.

Na úvodní gól se tak čekalo pětadvacet minut. A k radosti hostujícího kotle jej inkasovali Kozlové. Vsetín využil přesilovou hru, když se nemýlil Sihvonen. Soukup proti jeho ráně neměl nárok. Kolínský gólman následně vychytal v dobré šanci Janyše. Zápas nabíral na intenzitě. Oba brankáři měli co dělat, aby nepustili puk za svá záda. Ve 33. minutě nejprve vsetínský Vošvrda fantasticky vyrazil Pajerovu střelu z voleje, pár vteřin na to už ale nestačil na zakončení obránce Čápa. A bylo to také v přesilovce. Na ledě bylo hodně rušno. Po jednom ze soubojů zůstal na ledě kapitán Kozlů Koukal, střídačka domácích byla hodně nespokojená s tím, že rozhodčí nevylučují. Na konci druhé části mohl poslal hosty do vedení Sihvonen, jenže napoprvé minul a pak předvedl další skvělý zákrok ze svého repertoáru Soukup. Kozlové si oddechli a šlo se do kabin za nerozhodného stavu.

Poslední třetina slibovala pořádné drama. Na obou týmech bylo patrné, jak moc chtějí bodovat. Na začátku třetí periody podržel hosty Vošvrda, když kryl dvě náramné šance Kozlů. Makalo se dál. Nikdo nechtěl udělat chybu, každý chtěl rozhodnout. Zápas byl stále na vážkách. Trochu odlehčení přinesly oba kotle, když si společně zazpívaly Vysoký jalovec. Zpět do děje utkání vrátil všechny hostující Smetana, jehož nahození skončilo na tyči Soukupovy brány. Hra se přelévala z jedné strany na druhou. Vteřinu před koncem měl gól na hokejce Morong po hrubici hostů, ale nedal. Jasné bylo jedno: Kozlové budou bodovat i posedmé za sebou.

V prodloužení přišel pro Kolín problém. Čáp dostal dvě minuty a hosté měli obrovskou příležitost rozhodnout. Nepovedlo se. Kozlové se ubránili. Dokonce ujeli v oslabení dva na jednoho, ale Sklenářovu střelu vychytal gólman. Stejnou šanci měli i Vsetínští, ale zápas dospěl do samostatných nájezdů.

Pozornost tak byla opět upřena především na oba brankáře, kteří toho pochytali více než dost. Domácí Ouřada nedal, na Soukupa nevyzrál Klímek. Ve druhé sérii nedali Sklenář ani Klhůfek, stejně dopadli i Lang a Jenáček. Vošvrda vychytal Krále, vyrážečka Soukupa úřadovala při pokusu Roba. Pajer předvedl parádní kličku a konečně stadion jásal. Pak se rozjel Přikryl, ale nedal. Dva body tak zůstaly Kozlům.

Další lahůdka čeká kolínské příznivce hned v sobotu, to na kolínský led přijede v minulé sezoně ještě extraligový Zlín. Utkání začne v 17 hodin.

Branky a nahrávky: 34. Čáp (Král, Korkiakoski), rozh. nájezd Pajer – 25. Sihvonen (Přikryl, Rob). Třetiny: 0:0, 1:1, 0:0.

SC Marimex Kolín: Soukup – Piegl, Čáp, Marcel, Naar, Cibák, Zajíc – Ouřada, Koukal, Král – Sklenář, Korkiakoski, Pajer – Síla, Morong, Lang – Šedivý, Matějček, Jelínek.

VHK ROBE Vsetín: Vošvrda – Smetana, Krajčík, Němec, Voženílek, Říha, Kajínek – Hořanský, Bērziņš, Rob - Klímek, Klhůfek, Berger - Sihvonen, Přikryl, Jenyš – Jenáček, Lichanec, Bláha - Melenovský.