Dvě branky domácích orámovaly první třetinu. Jenže hosté se nenechali zahanbit a udeřili hned třikrát. Jako první se trefil vrchlabský Nedbal, pak si ale vzali slovo Kozlové a třemi góly v řadě si vytvořili dvougólový náskok. Ten se ztenčil v poslední minutě první části hry.

Vrchlabí se snažilo v prostřední třetině o vyrovnání. Mělo více šancí, bylo o dost aktivnější. Obranná tvrz Kozlů odolávala. Mezi tři tyče nemířil žádný střelec ani na jedné straně.

Jestliže Kolínu nevyšel konec úvodní třetiny, kdy inkasoval kontaktní gól, ještě horší to bylo na konci zápasu. Tři minuty před závěrečnou sirénou to pořádně vřelo. Za brankou kolínského gólmana se strhla bitka. Ta jakoby nakopla domácí, kteří dali během dvou minut dva góly a šli do těsného vedení, které v posledních vteřinách udrželi.

„Hodně bojovné utkání se šťastným koncem pro domácí. Nezvládli jsme koncovku, hlavně kvůli herní nekázni a ředě vyloučení,“ hodnotil utkání jeden z kolínských trenérů Petr Martínek. „Trošku jsme to neunesli, ale utkání nám ukázalo hodně věcí, které bychom příště neměli opakovat. S nasazen a bojovností ale můžeme být spokojeni,“ hlásil po zápase Martínek, i když jeho tým padl.

Na konci vyhroceného zápasu se strhla bitka. „Těch ale bylo více. Bylo to trochu vyhrocené a tak to je Nakonec si hráči podali ruce,“ culil se Martínek. „Bylo to pro diváky zajímavé utkání, oku lahodící i díky těm bitkám. I když tyto šarvátky my trenéři extra rádi nemáme,“ dodal kouč Kozlů.

Vrchlabí – Kolín 4:3

Branky: 4. Nedbal (Matýs), 40. Matýs (Kaut), 58. Linhart (Matýs), 60. Pochobradský (Nedelka) – 5. Krejčík (Kukla), 17. Klodner (Zumr), 18. Jirásek (Svoboda). Třetiny: 2:3, 0:0, 2:0.

Vrchlabí: Štěpánek – Linhart, Oliva, Kajínek, J. Kynčl, T. Kynčl, Nedbal, Nedelka – Pochobradský, Urban, Mrňa – Kaut, Matýs, Chalupa – Heřman, Chrtek, Zeman – Lichtag, Štětka, F. Moník.

Kolín: Sajdl – Čáp, Kukla, Váchal, Čížek, Piegl, Müller, Jelínek, Klodner – Sklenář, Šafránek, Krejčík – Svoboda, Zumr, Petržilka – Síla, Morong, Poppel – J. Dvořák, Semirád, Jirásek.