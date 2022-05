První přestupovou bombou se stal zisk Davida Šafránka, produktivního útočníka, který sbíral body i o soutěž výš v dresu mateřského Kolína. A právě z prvoligového celku kozlů si nakonec Benátečtí přivedli i svoji novou brankářskou jedničku. Tou bude osmadvacetiletý Martin Sejpal.

„Chci tady podávat co nejlepší výkony, jsem přesvědčen, že utvoříme dobrou partu, a doufám, že se umístíme co nejlépe,“ uvedl Sejpal svoje přání na klubovém webu Benátek nad Jizerou.

Benátky představily cíle na další sezonu: Přilákat fanoušky a udržet druhou ligu

„Nějaké nabídky jsem měl, v jednání bylo i zahraniční angažmá, ale nic nebylo tak silné, abych opustil domovinu. Přece jenom do Benátek to mám kousek a i to bylo v rozhodování jedním z důležitých faktorů,“ doplnil mladoboleslavský odchovanec, který největší část kariéry odchytal právě v Kolíně. Loni zaskakoval ještě v Havířově a z minulosti má zkušenost i z jednoho startu právě za Benátky.

Sejpala těší, že v novém prostředí potká i staré známé tváře. Vedle Šafránka se totiž zná i se sportovním manažerem Janem Stehlíkem a bývalým spoluhráčem Dominikem Zumrem, „Samozřejmě, jsem rád, že tu jsou. Nechci zatím prozrazovat jména, ale mají tu být i další hráči, které znám osobně, a to je vždycky příjemnější. Těším se na to, bude to zajímavé,“ vyhlíží novou výzvu.

Kolínskou kolonii v Benátkách nad Jizerou ale rozšíří i další zajímavá jména. O produktivitu by se měl třeba starat zkušený útočník Kamil Bříška, který je ve druhé lize postrachem všech brankářů. V uplynulém ročníku například odehrál za pražskou Kobru 47 utkání, v nichž posbíral rovnou 88 kanadských bodů!

Jágrova bankovka už se tiskne, stroje rozjel sám legendární hokejista

„Přichází z Kolína David Šafránek, takže předpokládám, že my dva bychom měli patřit k těm hlavním tahounům ofenzivy a za sebe říkám, že tu zodpovědnost na sebe beru,“ uvědomuje si třiatřicetiletý odchovanec Mladé Boleslavi, který převážnou část kariéry strávil v Jablonci nad Nisou a právě na Kobře.

„Nebylo co řešit. A z to z několika důvodů – rodina od přítelkyně je přímo z Benátek, svoji rodinu mám zase z Chotětova, což je odtud kousíček, navíc jsem za Benátky hrával hokejbal,“ vysvětluje Bříška, proč se rozhodl právě pro Benátky.

Ve středočeském klubu to ale není jen o příchodech nových tváří. Zůstávají i některé stávající. S Benátkami nad Jizerou se totiž dohodl na pokračování spolupráce také srdcař Daniel Špaček, hráč, který za klub naskočil do všech čtrnácti předchozích prvoligových sezon!

Pastrňák týmu pomůže, říká Jágr. Na šampionátu hledá posily pro svoje Kladno

„Zájem Benátek mě potěšil, přece jenom jsem tady spoustu sezón odehrál. Nejprve jsem si pohrával s myšlenkou zkusit ještě nějaké zahraniční angažmá, ale pak jsem to i s ohledem na rodinu zavrhl a samozřejmě chci už i budovat nějakou pracovní kariéru,“ vysvětluje hokejista, který posbíral přes tři stovky startů v nejvyšší soutěži.

„Řeknu to úplně jasně – chci se hlavně bavit hokejem, to je můj hlavní cíl! Chci zároveň, aby to bavilo lidi okolo a abychom jako mančaft šlapali a užívali si hokej jako takový,“ přeje si.

Zatím vše nasvědčuje tomu, že přání by se Špačkovi mohlo splnit. V Benátkách nad Jizerou se staví zajímavý tým, který by měl hrát ve druhé lize prim. Kombinace produktivního Šafránka s Bříškou a Sejpala v brance už budí respekt.

Škola hokejových talentů se rozloučila s prvním ročníkem i nejstaršími hráči