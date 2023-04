Partnerské kluby Mountfield Hradec Králové a SC Marimex Kolín pokračují v budování mužstev pro následující sezony. V organizaci bude i nadále působit hlavní trenér středočeského klubu Jan Šťastný, Lvi i Kozlové si pak pojistili služby hned trojice hráčů. O koho se jedná?

Z přátelského hokejového utkání Kolín - Kladno | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Už dvě sezony v řadě působí v Kolíně jako hlavní kouč dvaačtyřicetiletý Jan Šťastný, který v obou případech dovedl Kozly k poměrně klidné záchraně, v loňském ročníku dokonce s Kolínem nakoukl i do předkola, které letos Středočechům uteklo o pouhý bod. Spolupráce zkušeného, ale zároveň progresivního trenéra s SC Marimex Kolín bude pokračovat i nadále.

„Pozice trenéra patří k těm nejdůležitějším a vzhledem k tomu, co Honza v Kolíně za poslední dva roky odvedl za vynikající práci, jsme měli prioritu se s ním na nové smlouvě domluvit. Jednání byla poměrně krátká, protože i Honza je v Kolíně spokojený a chtěl pokračovat. Jeho úkolem bude zapracovat do týmu další mladé hráče a hrát hokej, který bude bavit kolínské fanoušky,“ komentuje generální manažer Mountfieldu HK Aleš Kmoníček setrvání trenéra Kozlů.

U Kozlů prožil René Piegl bodově svou nejlepší sezonu v kariéře, i jako obránce dokázal v Chance lize nasázet hned šest gólů, navíc přidal i devět nahrávek. V týmu navíc zastával velmi důležitou roli, stal se lídrem na ledě i v kabině. Ne nadarmo oblékal také na svém dresu áčko, při absenci kapitána Petra Koukala poté několikrát zaskočil s céčkem na prsou právě on. I díky tomu si René Piegl vysloužil i pozvánku do partnerského Mountfieldu HK, kde sedmadvacetiletý zadák odehrál čtrnáct extraligových utkání, naskočil i do šesti bitev v rámci Ligy mistrů. Nyní podepsal s Hradcem a Kolínem novou dvouletou smlouvu.

„Renda je stabilním a velmi důležitým článkem obrany Kolína, navíc se jedná o charakterově skvělého kluka. Jelikož je i členem širšího kádru A mužstva Mountfieldu HK, měli jsme eminentní zájem o prodloužení spolupráce, což nakonec vyústilo v podpis nového dvouletého kontraktu,“ popisuje jednání GM Východočechů Aleš Kmoníček.

Už v letošní sezoně měly hradecké naděje Petr Moravec a Lukáš Pajer působit primárně v Kolíně, jenže sestupové starosti juniorského výběru zpod Bílé věže a zároveň marodka A týmu způsobily to, že oba strávili drtivou část ročníku v Hradci Králové, kde si vyzkoušeli i mezinárodní tempo Champions Hockey League. V závěru ročníku duo mladíčků řádilo v dresu Kolína, třeba proti Kladnu, kterému ve dvou zápasech dohromady nasázelo hned pět gólů. Od nové sezony již budou oba mladíci patřit do dospělé kategorie, a tak budou nastupovat v dresu hlavních týmů Kozlů a případně také Lvů. Vedení Mountfieldu totiž na talentované mladíky uplatnilo opci.

„Oba dva považujeme za hradecké prospekty, které jsme museli v letošní sezoně dost využívat i v naší juniorce, kterou nám nakonec pomohli zachránit. Uplatněním opce chceme, aby se příští sezonu naplno etablovali v Chance lize, kde dostanou větší prostor. Jejich případné starty v A mužstvu budou závislé na jejich výkonech v dresu Kolína,“ líčí Kmoníček.

Daniel Krátký